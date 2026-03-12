Hallazgo en La Perla: EAAF confirma coincidencias genéticas de más del 99%

Los últimos hallazgos en la fosa del centro clandestino de detención La Perla, en Córdoba, traen esperanza a las familias de las víctimas de la última dictadura militar argentina.

En el programa “QR!” de Canal E, el conductor Pablo Caruso abordó un significativo avance en la búsqueda de personas desaparecidas: la identificación de 12 víctimas que fueron secuestradas en La Perla. Durante la emisión, el director del Laboratorio de Genética Forense del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), Carlos Vullo, detalló el meticuloso proceso que permitió establecer estas identidades a partir de restos óseos recuperados.

“Las coincidencias genéticas alcanzaron más del 99% de probabilidad, con un margen de error prácticamente nulo”, afirmó Vullo, generando un nuevo rayo de luz sobre una larga y dolorosa búsqueda.

El Contexto del Hallazgo en La Perla

Las investigaciones fueron instruidas por el juez Miguel Hugo Vaca Narvaja, marcando un paso importante en el proceso de identificación de las víctimas del terrorismo de Estado. La Perla se convirtió en uno de los principales centros clandestinos de detención, operando entre 1976 y 1978 y albergando a más de 2500 personas, muchas de las cuales aún siguen desaparecidas.

Según Vullo, el método de ocultar los cuerpos en La Perla fue diferente al utilizado en otros centros de detención. “A diferencia de la ESMA o Campo de Mayo, donde se realizaban vuelos de la muerte, en La Perla se optó por el enterramiento como forma de ocultar los crímenes”, explicó, lo que hace que el descubrimiento de esta fosa sea vital para continuar con las identificaciones.

Proceso de Identificación: Un Laboratorio de Esperanza

El proceso de identificación se apoya en un cruce de bases de datos: por un lado, los perfiles genéticos extraídos de los restos y, por otro, las muestras de sangre proporcionadas por las familias de los desaparecidos. Cuando se detectan coincidencias, el laboratorio notifica al área correspondiente para confirmar la identificación con análisis adicionales.

“Una coincidencia genética fuerte indica casi de forma definitiva la identificación”, comentó el especialista, quien destaca la relevancia de la genética en estas investigaciones, proporcionando respuestas esperadas durante tantos años.

Desafíos por la Antigüedad de los Restos

Uno de los principales desafíos radica en la antigüedad de los restos, algunos de los cuales tienen más de 40 años. “Los perfiles genéticos pueden ser difíciles de obtener debido a la posible degradación del ADN”, declaró Vullo. Además, el tipo de suelo impacta en la preservación de los restos, siendo los suelos secos y calcáreos más favorables para el ADN.

Las normas de trabajo en el laboratorio son estrictas. Los técnicos operan con códigos en lugar de nombres, garantizando la confidencialidad del proceso. Así, se busca la conexión entre los restos y las familias, manteniendo en secreto la identidad hasta finalizar el análisis.

Este proceso no solo contribuye a las causas judiciales, sino que también proporciona respuestas a las familias que, por décadas, han esperado noticias de sus seres queridos desaparecidos.