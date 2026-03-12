Clubes que buscan fichar a Cuti Romero

Cristian Romero, el destacado defensor argentino, se encuentra en el umbral de un cambio significativo en su carrera futbolística. Tras casi cinco años en el Tottenham, su inminente salida está generando gran expectativa.

Un Legado en el Tottenham

Cristian «Cuti» Romero ha dejado una marca indeleble en el Tottenham. Durante su tiempo en el club londinense, el defensor ha acumulado más de 150 partidos y se ha ganado la confianza de sus compañeros, incluso recibiendo la cinta de capitán. Su contribución culminó con la victoria en la Europa League, rompiendo una larga racha sin títulos para el equipo.

Motivos para el Cambio

Sin embargo, la situación en Tottenham ha cambiado. A pesar de haber renovado su contrato hace seis meses hasta mediados de 2029, Romero muestra un deseo de partir. La crisis actual del club, que se encuentra en la 16° posición de la Premier League y a un punto de la zona de descenso, así como diferencias con la dirigencia, han llevado al defensor a considerar otras opciones.

Clubes Interesados y Posibles Destinos

Con su futuro incierto, varios clubes europeos ya han mostrado interés en Romero. El Atlético de Madrid parece tomar la delantera en la carrera por su fichaje, aunque no es el único equipo en la búsqueda. El Real Madrid estaría dispuesto a invertir 100 millones de euros, superando las expectativas del Tottenham para una transferencia exitosa. Además, informaciones desde Arabia Saudita sugieren la posibilidad de una oferta récord para atraer al defensor hacia nuevos horizontes.