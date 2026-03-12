Precios de vuelos al alza: Impacto de la guerra en Irán en el suministro de petróleo

El aumento de los precios del petróleo, provocado por las tensiones en Medio Oriente, está repercutiendo en las tarifas aéreas de diversas aerolíneas, lo que obliga a los viajeros a reconsiderar sus rutas de vuelo.

La escalada del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán ha hecho que el costo del petróleo se dispare, lo que a su vez afecta directamente a las tarifas aéreas. Aerolíneas como Cathay Pacific, AirAsia y Thai Airways ya han comenzado a ajustar sus precios, y se prevé que esta tendencia continúe en los próximos meses.

La Influencia del Conflicto en los Precios del Petróleo

El conflicto en Medio Oriente ha provocado un aumento en los precios del crudo, lo que limita el acceso a las refinerías y desencadena un efecto dominó en el sector aéreo. A pesar de que algunas aerolíneas han asegurado parte de sus compras de petróleo, las fluctuaciones en los costos de refinación dejan al sector expuesto a sorpresas.

Respuestas de las Aerolíneas a la Crisis

Cathay Pacific, por ejemplo, planea aumentar los recargos por combustible, ya que solo ha protegido el 30% de sus costos de combustible. Su CEO, Ronald Lam, advirtió que “el precio del combustible para aviones se ha duplicado”, lo que llevará a ajustes inevitables.

Aumento de Tarifas en AirAsia y Thai Airways

AireAsia ha anunciado un aumento temporal en sus tarifas y recargos de combustible, ajustándose según las condiciones del mercado. Por otro lado, Thai Airways anticipa un incremento del 10% al 15% en sus tarifas aéreas, lo cual también se ha reflejado en Qantas y Air New Zealand, que han implementado aumentos similares.

Cambios en Rutas y Demandas

Las cancelaciones de vuelos y las alteraciones en las rutas por el conflicto han llevado a un incremento de precios inmediato, ya que los viajeros se ven obligados a elegir alternativas. Muchos están optando por vuelos desde Australia hacia Europa y desde India hacia Estados Unidos, rutas que tradicionalmente pasaban por Medio Oriente.

Aumento de la Demanda en Rutas Largas

Según la analista Ellis Taylor de la firma Cirium, las rutas de larga distancia que solían operar aerolíneas como Emirates y Qatar están viendo aumentos drásticos en los precios. Las conexiones entre Australia y Europa, así como también hacia América del Norte y el norte de Asia, probablemente tendrán los mayores incrementos.

Consejos para Viajeros en un Escenario Cambiante

Los viajeros que planean volar en las próximas semanas deberán considerar reservar de inmediato para evitar un aumento generalizado de precios de hasta un 30%. Según Rico Merkert, profesor de transporte en la Universidad de Sydney, “incluso si el conflicto se detiene, tomará alrededor de dos meses para que las aerolíneas se sientan seguras al bajar las tarifas de las reservas futuras”.

Una Perspectiva para el Futuro

Los pasajeros que planean volar en septiembre o más tarde podrían beneficiarse de esperar, a medida que las condiciones del conflicto evolucionen. Mientras tanto, la plataforma de reservas WebJet señala que muchos australianos ya han cambiado sus preferencias de vuelos largos por destinos más cercanos en la región Asia-Pacífico.