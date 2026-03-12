Google Maps Confunde Monumento a Alfonsín con Homenaje a Saddam Hussein

Un curioso error de Google Maps ha puesto a Raúl Alfonsín en el centro de atención, al ser identificado erróneamente como Saddam Hussein en un monumento dedicado a su memoria en Bahía Blanca.

Recientemente, las redes sociales estallaron cuando los usuarios notaron que, al buscar el monumento a Raúl Alfonsín, aparecía la etiqueta “monumento a Saddam Hussein”. Este homenaje, inaugurado en 2003 con motivo del catorceavo aniversario de su fallecimiento, está ubicado en una plaza céntrica de la ciudad, en la intersección de la autovía Atilio Fruet, la calle Alberto Pedro Cabrera y la Avenida Jorge Newbery.

Error en Google Maps con Raúl Alfonsín

La situación llamó rápidamente la atención y se volvió viral. Juan Cruz Lissarrague, presidente de la Juventud Radical de Bahía Blanca, se encargó de rectificar el error. En respuesta a una consulta de un usuario, Lissarrague mostró una captura de pantalla del reclamo que realizó a Google, innovando en la defensa del legado de Alfonsín.

Finalmente, el problema fue solucionado, y ahora los usuarios pueden encontrar correctamente el nombre del monumento en Google Maps.

La Trayectoria de Raúl Alfonsín

Raúl Alfonsín, un pilar del radicalismo, se convirtió en presidente el 30 de octubre de 1983, marcando el retorno a la democracia tras años de dictadura. Con un discurso apasionado durante su asunción, prometió un país donde «se viviera en libertad.»

Raúl Alfonsín durante su presidencia

Entre sus logros más relevantes, Alfonsín estableció la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) para investigar las violaciones a los derechos humanos y presentó el informe «Nunca Más» en 1984. También enfrentó el difícil reto de juzgar a las Juntas Militares responsables de la dictadura, con un juicio histórico en 1985 que resultó en condenas para varios de sus líderes.

A pesar de sus contribuciones significativas, como la introducción de la ley de divorcio vincular y la promoción de los derechos humanos, Alfonsín se vio obligado a dejar su cargo antes de tiempo debido a la crisis económica y conflictos con diversos sectores.