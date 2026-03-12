Alerta en panaderías: el consumo de pan se desploma un 55% y cierran 2,000 locales

En medio de una profunda crisis económica, el pan, un alimento esencial en la dieta diaria de los argentinos, enfrenta una caída alarmante en su consumo. Expertos advierten sobre el cierre de panaderías y la pérdida de miles de empleos.

La crisis del consumo en Argentina afecta de manera drástica a un pilar de la alimentación familiar: el pan. Los panaderos del país alertan que, en los últimos años, la disminución en las ventas ha causado un cierre masivo de comercios y la destrucción de miles de puestos de trabajo.

“Si la familia ya no puede comprar pan, la situación es realmente crítica”, declaró Martín Pinto, un referente de la industria panadera, enfatizando el grave impacto social y económico en el país.

Un Sector en Dificultades: Panaderías Cerradas y Empleos Perdidos

Pinto señaló que la crisis se ha agudizado desde principios de 2024, con un aumento significativo en los cierres de panaderías. “En el primer mes de este gobierno, ya se habían cerrado casi 100 comercios”, recordó. Hoy, tras dos años de gestión, la situación se ha vuelto insostenible: “2.000 panaderías han cerrado y más de 16.000 trabajadores han perdido sus empleos”, alertó.

El Dilema del Aumento de Precios

El marcado descenso en el consumo afecta directamente la operación diaria de las panaderías, que enfrentan el dilema de aumentar los precios o arriesgarse a perder aún más ventas. Por ejemplo, en Merlo, el costo del kilo de pan varía entre 2.800 pesos en barrios y hasta 3.500 pesos en zonas céntricas.

“No hemos aumentado el precio del pan en seis meses, no porque no lo necesitemos, sino porque un aumento significaría dejar de vender”, explicó Pinto. Muchos panaderos siguen trabajando con márgenes de pérdida solo para mantener la fuente laboral y cubrir costos elementales.

El Impacto en la Variedad de Productos

La crisis también ha repercutido en otros productos característicos de las panaderías, como facturas y tortas. “En estos dos años, el consumo de pan ha caído un 55%, y el de facturas y pastelería ha disminuido entre un 80% y un 85%”, añadió el dirigente.

Aumento de Costos y la Llamada a la Acción del Gobierno

Además de la caída en las ventas, el sector enfrenta un incremento drástico de costos en servicios básicos y materias primas. Pinto destacó que los precios de insumos como electricidad, gas y harina aumentan constantemente, mientras que las panaderías no pueden trasladar esos costes al consumidor final.

“Es una lucha desigual: nosotros no podemos subir el precio del pan, pero cada mes enfrentamos mayores costos”, lamentó. En este contexto, hizo un llamado a las autoridades nacionales para que intervengan y estabilicen los precios de los insumos, con el fin de que los consumidores puedan recuperar su poder adquisitivo y garantizar la viabilidad de las panaderías.