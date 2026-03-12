TikTok confirma: los mensajes directos no contarán con cifrado completo

La popular red social de videos cortos ha optado por priorizar la seguridad infantil en lugar de la privacidad total de sus usuarios, generando controversia y debate.

TikTok, la plataforma de entretenimiento que ha conquistado a millones, ha hecho pública su decisión de no implementar cifrado de extremo a extremo (E2EE) en los mensajes directos. Esta elección marca una diferencia notable con respecto a otros servicios de mensajería que priorizan la privacidad y ha suscitado preocupaciones sobre la protección de datos personales.

La Dilema de la Privacidad y Seguridad

En un comunicado emitido el 4 de marzo, TikTok argumentó que el cifrado extremo a extremo podría dificultar el trabajo de sus equipos de seguridad al enfrentar situaciones de acoso y explotación. La compañía se posiciona en contra de esta medida, afirmando que impide a las autoridades acceder a información crucial en investigaciones.

Protección de Usuarios Jóvenes

Desde TikTok, expresaron: «El cifrado de extremo a extremo evita que la policía y los propios equipos de seguridad de la empresa accedan a los mensajes». En lugar de ello, los mensajes seguirán siendo cifrados durante su transmisión y almacenamiento, lo que permite el acceso a terceros en casos necesarios, como denuncias legales.

Respaldo y Críticas a la Política de la Empresa

La posición de TikTok ha sido respaldada por varias organizaciones de protección infantil, que argumentan que el cifrado podría limitar la detección de actividades inadecuadas en un entorno digital que atrae a jóvenes usuarios. Sin embargo, esta decisión no ha estado exenta de críticas. Activistas por la privacidad han señalado que esta postura podría exponer las comunicaciones de los usuarios a accesos no deseados y potenciales abusos por parte de empleados de la empresa.

El Contexto Actual en Mensajería

A medida que las grandes aplicaciones de mensajería, como WhatsApp y Signal, establecen el cifrado de extremo a extremo como estándar, TikTok se encuentra en una posición única, intentando equilibrar las preocupaciones de seguridad y privacidad. Esta decisión plantea un interrogante sobre el futuro de la confidencialidad digital en plataformas frecuentadas por adolescentes.