Crisis en Medio Oriente: ¿Cómo afectará al comercio global y a la economía argentina?

La reciente escalada de tensiones en Medio Oriente genera preocupación en el ámbito del comercio internacional, afectando las cadenas de suministro y los costos logísticos a nivel global.

La Influencia del Conflicto en las Rutas Comerciales

Yanina Lojo, experta en comercio internacional, subraya que la proximidad geográfica no exime a Argentina de las repercusiones del conflicto. Aunque el comercio argentino con Asia no depende directamente de las rutas del Golfo Pérsico, las variaciones en el mercado global impactan a todos los sectores.

“Creer que estamos ajenos a este conflicto es un error”, advierte Lojo, señalando que el impacto puede manifestarse en costos logísticos y productivos, aunque hay sectores que enfrentarán desafíos más directos.

Desafíos en el Transporte Marítimo y Costos Energeticos

Uno de los mayores riesgos asociados al conflicto es el efecto en el transporte marítimo. Recientes ataques a buques comerciales han provocado inquietud en las rutas globales. “Hoy se registraron ataques a tres embarcaciones, lo que afecta la cadena de suministro internacional”, explica la especialista.

Este tipo de situaciones incrementa los costos de seguros marítimos y obliga a las empresas a reconsiderar sus rutas, generando congestión y mayores gastos en transporte. “Las primas de riesgo aumentan y algunas aseguradoras están limitando su cobertura ante el riesgo de guerra”, añade Lojo.

Además, el precio del petróleo tiene un efecto directo en los costos de fletes, impactando en el precio final de los productos.

Implicaciones para el Sector Agroindustrial

El tumulto en Medio Oriente presenta un dilema para el sector agroindustrial argentino. Aunque los precios internacionales de commodities como la soja están en alza, el aumento de costos de producción puede diluir esos beneficios. “La soja alcanzó su valor más alto en dos años justo antes de la cosecha”, indica Lojo.

Sin embargo, Lojo advierte que la próxima campaña agrícola podría enfrentar dificultades si los insumos empiezan a escasear. “El aumento en los precios de fertilizantes y semillas, en particular los nitrogenados, es un riesgo, ya que dependen del mercado global de gas natural licuado”, señala.

“Si un insumo se torna escaso en el mercado mundial, su precio se eleva para todos, independientemente de nuestro esfuerzo por mantener la producción local”, agrega.

Volatilidad Financiera y Oportunidades en Sudamérica

La incertidumbre global también afecta los mercados financieros, impactando la economía internacional en su totalidad. No obstante, Lojo destaca que algunos sectores, como el turismo en Sudamérica, podrían beneficiarse debido a su lejanía del conflicto.