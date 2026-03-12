¡Impactante Debate en José C. Paz! Libertaria y Kirchnerista Chocan en Sesión sobre la Madre de una de Ellas

En un intenso episodio en José C. Paz, las concejalas María Amoroso, de La Libertad Avanza, y Lorena Ramírez, de Fuerza Patria, protagonizaron un enfrentamiento que captó la atención de todos, sacudiendo el ambiente político de la región.

Durante una sesión ordinaria, Amoroso expuso la falta de infraestructura básica, desatando una serie de reproches que dejaron a todos los presentes atónitos. «No tenemos cloacas. Desde 1999 que se prometen y ahora tengo 35 años. ¿Qué se hizo?», planteó con firmeza, cuestionada por algo que no pudo escucharse del todo.

Las palabras que incendiaron el debate

La respuesta de Ramírez, lejos de calmar la situación, encendió la chispa del enfrentamiento. «¿Me vas a dejar hablar? Tu mamá está presa, ¿no? Vos no podés hablar», lanzó Amoroso, desencadenando una respuesta directa de su colega.

Reacciones y desafíos en el recinto

“Ubicate”, replicó Ramírez, a lo que Amoroso contestó: «Ubicate con tu familia vos». El diálogo entre ambas se tornó en una serie de ataques personales que generaron incomodidad en el Concejo, donde el presidente intentó restaurar el orden. “Levante la mano quien no tiene un delincuente en la familia”, cuestionó Amoroso, dirigiéndose al resto de los concejales.

Escalando la tensión

Al verse desbordada por la situación, Ramírez se puso de pie y se acercó a Amoroso, exigiendo respeto de manera acalorada. «Cortala. Cerrá el orto. Lavate la boca antes de hablar de mi vieja», fue la contundente respuesta de Ramírez, mientras otros intentaban calmarla.

La discusión continuó, con Amoroso insistiendo: «No me ataques entonces», a lo que Ramírez respondía con firmeza: «Te voy a atacar las veces que quiera». El clima se tornó irrespirable hasta que el presidente del Concejo logró distraer la atención, cediendo la palabra a otro edil.

Un momento que trasciende el recinto

Tras el acontecimiento, Amoroso compartió su experiencia en redes sociales, describiendo cómo la situación se agravó a raíz de insultos. “Si se piensan que me van a agredir y no me voy a defender, están completamente equivocados”, enfatizó, instando al respeto mutuo.

Este no es el primer episodio de conflicto en el Concejo de José C. Paz. En un acto de asunción anterior, Amoroso denunció agresiones a militantes de su partido, donde se vivieron momentos de violencia pura, destacando un ataque en el que un joven fue golpeado de manera brutal.