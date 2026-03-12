Brent Crude Soars Pasando los $100 Tras Ataques a Buques Comerciales en la Región

Las recientes actividades en el Medio Oriente han elevando las tensiones geopolíticas, marcadas por ataques, represalias y el impacto en el mercado petrolero. Aquí te traemos un resumen de los eventos más destacados.

Irán Carga 18.5 Millones de Barriles de Petróleo para Exportación

Desde que comenzó el conflicto con Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, Irán ha cargado aproximadamente 18.5 millones de barriles de petróleo, según informes de Kpler. La mayor parte de estos envíos, alrededor de 16.5 millones de barriles, se realizaron en el Golfo Pérsico desde la isla de Jarg, con el resto proveniente del terminal de Jask en el Golfo de Omán. Estos cargamentos están destinados principalmente a China, el principal receptor de las exportaciones de petróleo iraní.

Israel Advierte Sobre Lanzamientos de Misiles desde Irán

Las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) anunciaron que estaban trabajando para interceptar un lanzamiento de misiles desde Irán, mientras también realizaban ataques en el barrio de Dahieh en Beirut, apuntando a posiciones de Hezbollah respaldadas por Irán. En un lapso de 30 minutos, la IDF afirmó haber atacado 10 centros operativos de Hezbollah, eliminando a varios militantes mientras se preparaban para lanzar cohetes hacia Israel.

Dron Aterriza en Edificio Residencial en Kuwait

Una drone iraní impactó un edificio residencial en Kuwait, hiriendo a dos personas. Este ataque forma parte de una serie de represalias diarias de Irán contra los países del Golfo, particularmente aquellos que albergan bases estadounidenses, cuyas fuerzas están involucradas en el conflicto contra Teherán.

Attaque a Buque en el Golfo Pérsico Cerca de Dubái

Un buque de carga cercano a Dubái fue alcanzado por un proyectil, causando un pequeño incendio en la embarcación. La operación fue reportada por el Centro de Operaciones Marítimas de Reino Unido, que aseguró que la tripulación se encontraba a salvo tras el incidente, que ocurrió a 65 kilómetros de la costa de Jebel Ali.

Precios del Petróleo Alcanzan Nuevos Máximos

El precio del crudo Brent superó los $100 por barril en medio de crecientes preocupaciones sobre el suministro debido a los ataques de Irán en la navegación comercial en el estrecho de Ormuz. Esto representa un aumento del 9% en solo unos días, lo que ha llevado al crudo estadounidense a aproximadamente $95 por barril.

Operativos de Autoridades Irakíes Tras Ataque en Puerto de Basra

Una ofensiva en el puerto de Basra, Irak, resultó en la muerte de al menos una persona y llevó a la suspensión de operaciones en todos los terminales de petróleo del país. Las autoridades indicaron que el ataque impactó barcos en una zona de transferencia, aunque las causas exactas aún están bajo investigación. Los rescates han logrado recuperar una víctima fatal y asistir a varios heridos, mientras los puertos comerciales permanecen operativos.