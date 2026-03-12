Prostitución VIP: Un juicio de 15 años en el camino

La conmoción por el caso de "Prostitución VIP" está a punto de desatarse en los tribunales. Después de más de diez años de complejas dilaciones, la causa finalmente avanza hacia el juicio oral, lo que pone en el centro de la atención a personalidades del espectáculo y políticos.

En 2023, el juez federal Sebastián Casanello tomó la decisión de elevar a juicio la emblemática causa de “Prostitución VIP”, que involucra a Leandro Santos, un conocido representante de modelos, junto a sus hermanos Rodrigo y Micaela. Se les acusa de trata de personas con fines de explotación sexual y lavado de activos.

Los Inicios de una Investigación Controvertida

La investigación se originó en Uruguay durante la época dorada de la vida nocturna en Punta del Este. Se empezaron a recibir denuncias sobre una presunta red que atraía a jóvenes con la falsa promesa de una carrera en el modelaje. Sin embargo, el verdadero rostro de esta iniciativa era la explotación sexual para un selecto grupo de clientes de alto poder adquisitivo.

Operación Blanca y la Búsqueda de Justicia

El punto de partida fue la “Operación Blanca”, una iniciativa impulsada en 2010 por la jueza Graciela Gatti en Montevideo. La investigación se centraba en la agencia Latin American Models, vinculada a Santos, quien gozó de una presencia importante en el mundo del entretenimiento argentino.

Ya en Argentina, el caso pasó a los tribunales de Comodoro Py, pasando primero por el juzgado de Claudio Bonadío, para finalmente ser dirigido por el juez Casanello, quien procesó a Santos y a su familia, además de imponer un embargo millonario sobre sus activos.

El Esquema de Explotación

La resolución de elevación a juicio sostiene que la organización habría captado mujeres engañándolas con oportunidades en el modelaje. Según las investigaciones, el esquema abarcaba el reclutamiento en Uruguay, el traslado hacia Punta del Este y Buenos Aires, y el alojamiento en ambas ciudades, donde las víctimas eran presionadas para mantener relaciones sexuales con clientes adinerados. Las promesas de desfiles, apariciones en televisión y contactos con personas influyentes eran solo un anzuelo.

Un Escándalo que Trasciende Fronteras

Este caso no solo ha captado la atención por su contenido, sino también por las implicaciones políticas que ha tenido. La vinculación de Santos con el escándalo político del exjefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, y la modelo Sofía Clerici dejó a muchos boquiabiertos, así como su conexión con el caso del fiscal Alberto Nisman.

El Juicio Oral y el Futuro del Caso

Ahora, el juicio oral recae en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de Buenos Aires, con los jueces Ricardo Basílico, José Michilini y Adrián Grünberg a cargo del caso, y la acusación liderada por el fiscal general Miguel Ángel Osorio.

Un aspecto perturbador del caso es el origen de la denuncia, que provino de una menor de edad que alegó haber sido abusada en un lugar conocido como “El Galpón de los Santos”, frecuentado por figuras destacadas del ámbito político y deportivo.

Mientras tanto, en Uruguay, algunos socios de la agencia ya han sido condenados por proxenetismo, trata de personas y lavado de activos, en un contraste evidente con la prolongada lucha judicial en Argentina.

Quince años después de que comenzó esta impactante investigación que sacudió el mundo del espectáculo y la política, finalmente se prepara el escenario para un juicio que no solo buscará justicia, sino que también cuestionará el funcionamiento del sistema judicial argentino.