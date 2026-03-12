Tether presenta su innovador sistema de procesamiento de señales neuronales al estilo de Neuralink

Revolución Neuronal: Tether EVO Desarrolla Tecnología de Comunicación para Pacientes con Parálisis

Tether, la empresa detrás de la stablecoin USDT, está marcando un hito en biotecnología y neurociencia con su innovador sistema que traduce impulsos cerebrales en texto. Este avance promete cambiar la vida de aquellos que sufren parálisis al recuperar su capacidad de comunicación.

Tether EVO: Un Nuevo Estándar en Interfaces Cerebro-Computadora

Durante una reciente presentación, Paolo Ardoino, CEO de Tether, compartió los impresionantes logros de su división Tether EVO, que promete competir con Neuralink de Elon Musk. El equipo ha desarrollado una tecnología capaz de decodificar señales neuronales en lenguaje escrito, posicionándose como un actor crucial en el ámbito de las interfaces cerebro-computadora (BCI).

Una Innovación Local: Procesamiento en el Dispositivo

El nuevo sistema de «Brain-to-Text» ha demostrado su capacidad para procesar más de 250 canales de actividad neuronal bruta, convirtiéndolos en texto coherente. Lo más destacado es su enfoque “local-first”, donde todo el procesamiento se realiza directamente en el dispositivo del usuario, evitando la necesidad de una conexión constante a servidores externos.

Ardoino enfatiza que esta arquitectura protege la privacidad y soberanía de los pensamientos de los individuos, evitando que datos sensibles caigan en manos de grandes corporaciones.

Tether trabaja en su propia unidad de neurotecnología para pacientes con parálisis.

Alianzas Estratégicas con Blackrock Neurotech

El avance de Tether EVO se fortalece mediante una asociación con Blackrock Neurotech, líder en implantes cerebrales. Tether, que invirtió 200 millones de dólares para adquirir participación mayoritaria, se beneficia de tecnología avanzada que permite captar señales neuronales con alta precisión.

Esto permite limpiar el ruido biológico que a menudo complica la interpretación de los datos, facilitando la comunicación en pacientes con condiciones neurodegenerativas avanzadas a niveles de velocidad y precisión sorprendentemente altos.

Una Visión Más Amplia: Fusión de Tecnología y Cognición

Aparte de su enfoque en la salud, Ardoino revela que Tether EVO tiene una visión más amplia: quiere transformar a Tether en una fuerza tecnológica diversificada. La compañía ya ha mostrado cómo los pacientes con implantes neuronales pueden realizar transacciones financieras, como comprar Bitcoin, simplemente a través del pensamiento.

Este enfoque integrador apunta no solo a la recuperación de capacidades comunicativas, sino también a redefinir la interacción del ser humano con el mundo digital y financiero en un marco seguro y descentralizado.

Iniciativas para un Futuro Abierto

Hacia finales de 2026, Tether EVO tiene planes de lanzar versiones de código abierto de sus plataformas bajo la iniciativa BrainOS, promoviendo un ecosistema accesible y transparente en neurotecnología.

Ardoino concluye que, a diferencia de otros que buscan monopolizar la conexión mente-máquina, Tether aspira a democratizarlo, reiterando la misma filosofía de libertad financiera que ha llevado al USDT a la vanguardia de la biología humana.