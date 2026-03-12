Zorro viajero: El astuto inmigrante británico encuentra hogar en el Bronx Zoo tras su travesía transatlántica

Un astuto zorro se convierte en el nuevo protagonista de una insólita historia de travesía, tras encontrar su camino desde Southampton hasta Nueva York a bordo de un buque de carga.

Según informaron autoridades del Bronx Zoo, el zorro rojo, que ahora se encuentra bajo cuidado, ha mostrado buena salud tras sus primeros exámenes. Sin embargo, su misteriosa aventura plantea interrogantes sobre cómo logró abordar la embarcación, que realizaba un transporte de automóviles, en un trayecto de más de 5,400 kilómetros hacia la costa este de Estados Unidos.

El intrigante viaje

El zorro partió de Southampton, Hampshire el 4 de febrero y llegó a los puertos de Nueva York y Nueva Jersey el 18 de febrero. Durante esta travesía, la presencia del animal pasó desapercibida, hasta que fue descubierto por oficiales de aduanas que se encontraron con el “astuto polizón”, como lo describió Diane J Sabatino, asistente ejecutiva del comisionado de la Aduana y Protección Fronteriza de EE.UU.

Coordinación para su rescate

Los especialistas en agricultura colaboraron con el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EE.UU., el Servicio de Inspección de Salud Animal y Vegetal, así como con la Vida Silvestre de Nueva Jersey para trasladar al zorro a un entorno seguro en el Bronx Zoo. La llegada del zorro a la institución ocurrió al día siguiente de su hallazgo.

Un nuevo hogar en el zoológico

Se estima que el zorro tiene alrededor de dos años y pesa 5 kg. Keith Lovett, director de programas de animales del zoológico, comentó sobre su rápida adaptación: “Parece que se está acomodando bien. Ha pasado por mucho”.

Cuidados y alimentación

Antes de encontrar un hogar permanente, el zorro será sometido a más chequeos de salud. Mientras tanto, se alimenta de una dieta compuesta por vegetales, proteínas y algunos productos tipo galleta en el centro veterinario del zoológico.

Sobre el zorro rojo

Esta magnífica especie, conocida formalmente como Vulpes vulpes, habita en diversas regiones de Europa, Asia, América del Norte y algunas partes de África. Su historia ha capturado la atención del público y resalta los sorprendentes caminos que pueden tomar los animales en su búsqueda de sobrevivencia.