Córdoba alcanza máximo histórico de preinscripciones en educación superior a pesar del conflicto con la UEPC

En un contexto marcado por tensiones en el sistema educativo provincial, Córdoba sorprende al registrar un incremento significativo en las preinscripciones para el ciclo lectivo 2026.

La provincia de Córdoba ha alcanzado un récord histórico en preinscripciones para los Institutos de Educación Superior (IES), sumando 23.900 aspirantes, lo que representa un 30% más en comparación al año anterior. Este aumento se produce en medio de demandas salariales del sector docente y un conflicto activo con la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC).

Las solicitudes de ingreso abarcan 194 institutos, tanto estatales como privados, esparcidos por toda la provincia, donde los estudiantes pueden optar por iniciar carrera en profesorados y tecnicaturas superiores.

El ministro de Educación de Córdoba, Horacio Ferreyra, expresó su satisfacción por este crecimiento en la matrícula, afirmando que “el interés de miles de ciudadanos en nuestras instituciones nos impulsa a seguir mejorando la calidad educativa.” Ferreyra destacó el compromiso del Gobierno provincial de ampliar las oportunidades de formación profesional en toda la región.

Una Oferta Educativa Diversificada

Los institutos ofrecen un amplio abanico de opciones, con más de 20 profesorados y 40 tecnicaturas superiores, diseñadas para responder a las demandas productivas y educativas de cada área de la provincia. En este sentido, el director general de Educación Técnica y Formación Profesional, Diego Suárez, subrayó que “las tecnicaturas superiores son el puente directo entre el aula y el mundo laboral.”

Impacto de la Universidad Provincial de Córdoba

La oferta formativa de los institutos se complementa con las 111 carreras que brinda la Universidad Provincial de Córdoba, que este año registró 26.472 preinscriptos. Juntas, ambas instituciones superan los 50.000 aspirantes al nivel superior en la provincia.