Biocombustibles: PYMES advierten sobre el potencial de Argentina para aumentar producción y disminuir importaciones

En medio de los desafíos energéticos globales, Argentina tiene la oportunidad de fortalecer su matriz energética a través de un aumento en la producción de biocombustibles. Federico Martelli, director de la Cámara de Empresas Pymes Regionales y Elaboradoras de Biocombustibles, comparte su visión sobre cómo el país puede avanzar en este sector.

En un contexto de fluctuaciones en los precios del petróleo y presiones energéticas Internacionales, el sector de los biocombustibles se reafirma como una alternativa fundamental para Argentina. Martelli afirmó que el país cuenta con la capacidad adecuada para incrementar la producción de biocombustibles, siempre que se establezcan regulaciones estables.

Un Camino hacia la Autonomía Energética

“La Argentina está en condiciones de aumentar la oferta de biocombustibles, tanto de biodiésel como de bioetanol”, aseguró Martelli. Enfatizó que la robusta base agroindustrial del país, especialmente el complejo sojero, permite procesar grandes volúmenes de materia prima y potenciar la producción de energía renovable.

Mejoras en la Mezcla de Combustibles

Un punto clave para desarrollar el sector es incrementar el porcentaje obligatorio de mezcla con combustibles fósiles. “Actualmente, el biodiésel se mezcla al 7,5%, y proponemos elevarlo al 12,5% o incluso al 15%”, comentó.

Producción para Disminuir Importaciones

Martelli subrayó que aumentar el uso de biocombustibles no implica una competencia directa con la industria petrolera local, sino que complementa la oferta energética. Este aspecto es crucial, especialmente cuando el precio internacional del crudo supera los 90 dólares por barril.

“Cada litro o cada tonelada de biocombustible que producimos reduce las importaciones”, añadió, recordando que Argentina aún depende de importar parte de su nafta y gasoil.

Desafíos en el Comercio Exterior

Con una producción interna que oscila entre 850.000 y 900.000 toneladas de biodiésel anuales, el sector enfrenta desafíos en el comercio internacional, agravados por medidas proteccionistas. Martelli advirtió sobre la posibilidad de restricciones al biodiésel argentino por parte de la Comisión Europea, lo que podría poner en riesgo mercados estratégicos.

Necesidad de Regulaciones Estables

El principal desafío para expandir la producción en el sector pyme no se debe a la falta de tecnología, sino a la incertidumbre regulatoria. “Necesitamos previsibilidad y un horizonte de largo plazo”, insistió Martelli, quien destacó que las empresas han operado a menudo sin rentabilidad debido a la falta de cumplimiento en los mecanismos de ajuste de precios.

Protegiendo a las PYMES

Martelli también solicitó que cualquier reforma legislativa garantice la protección de las pequeñas y medianas empresas del sector, muchas de las cuales están ubicadas en áreas rurales. “Se requiere una ley que permita incrementar la producción de biodiésel y que a la vez proteja a las pymes”, afirmó.

Oportunidades en Otros Sectores

Por último, Martelli destacó el potencial de los biocombustibles en otros ámbitos, como el transporte público y las flotas municipales. Para avanzar en este sentido, es fundamental crear incentivos que compensen el costo inicial superior respecto a los combustibles tradicionales, a la vez que se considera que los beneficios económicos, ambientales y productivos justifican políticas públicas que fomenten su desarrollo.