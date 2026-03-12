Orbán: Ucrania ‘Amenazó’ a su Familia en Pleno Auge de la Campaña Electoral

El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, ha lanzado graves acusaciones contra Ucrania, afirmando que su familia estaría en la mira de amenazas, en medio de un clima de creciente tensión entre Budapest y Kyiv. Este conflicto parece ser utilizado por Orbán para favorecer su imagen política de cara a las elecciones que se avecinan.

En un emotivo video compartido el miércoles, Orbán se dirigió a sus hijas, alertando sobre las supuestas amenazas de los ucranianos. “Quiero que tomen esto en serio, pero no debemos vivir con miedo”, expresó, en un discurso que busca conectar con el electorado en un momento crucial.

El Contexto de las Acusaciones

Las afirmaciones de Orbán parecen responder a los comentarios de Hrihoriy Omelchenko, un exintegrante del servicio de seguridad de Ucrania, quien sugirió en una entrevista que vigilantes podrían perseguir al primer ministro húngaro si no altera su postura sobre Ucrania.

La Escalada de Tensiones Bilaterales

Las tensiones se intensificaron tras la declaración de Ucrania sobre el tiempo necesario para reparar un oleoducto dañado que transporta petróleo ruso a Hungría. Orbán entonces vetó nuevas sanciones de la UE contra Rusia y un préstamo de 90 mil millones de euros para Ucrania. Además, el viernes pasado, las autoridades húngaras confiscó un convoy de vehículos blindados de Oschadbank, con una carga valuada en decenas de millones de euros y 9 kg de lingotes de oro. Este hecho fue calificado por Budapest como un intento de lavado de dinero, a pesar de que Kyiv había notificado previamente sobre la operación.

Denuncias de Maltrato y Presión

Sobre los siete ucranianos detenidos, su abogado, Lóránt Horváth, declaró que no se les proporcionó asistencia legal en condiciones normales y que uno de ellos terminó hospitalizado tras ser sometido a una inyección forzada durante la interrogación. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania también ha denunciado los métodos utilizados por las autoridades húngaras, comparándolos con tácticas de «terrorismo estatal».

Intercambio de Acusaciones Entre Gobiernos

La tensión continuó creciendo, con ambos países intercambiando acusaciones. Mientras el ministro de Relaciones Exteriores ucraniano, Andrii Sybiha, calificaba las acciones de Hungría de “terrorismo estatal”, su par húngaro, Péter Szijjártó, descalificaba las denuncias, insinuando que la gran suma de dinero incautada podría estar relacionada con actividades ilícitas en Ucrania.

Las Elecciones y el Futuro de Hungary

Las elecciones en Hungría están programadas para el 12 de abril, y Orbán busca capitalizar esta disputa para consolidar su base de apoyo. En medio de una competencia electoral reñida, en la que podría enfrentar a su rival Péter Magyar, el primer ministro se presenta como un candidato pacifista que evita involucrarse en el conflicto ucraniano.

Orbán ha manifestado en sus discursos que una victoria de Magyar podría significar la participación de Hungría en la guerra, lo que ha aumentado el dramatismo de la campaña. «¿Quién está formando el gobierno, Zelenskyy o yo? Si solo tenemos estas dos opciones, sugiero que sea yo», afirmou Orbán en un reciente mitin.