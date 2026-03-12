Adorni viajó en jet privado a Punta del Este con su familia y un periodista de TV Pública

Manuel Adorni, jefe de Gabinete de Javier Milei, enfrenta críticas tras un viaje en avión privado a Punta del Este con su familia y un periodista. La polémica se enmarca en el uso de recursos estatales y la ética pública.

Detalles del Viajero y el Vuelo

Entre el 12 y el 17 de febrero, Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, viajaron en un avión Honda Jet, matrícula LVHWA, contratado a Alpha Centauri. Aunque el costo habitual por tramo es de 5,800 dólares, se menciona que el pago total fue de 10,000 dólares gracias a una oferta.

Ruta y Compañeros de Viaje

El vuelo partió el 12 de febrero desde el aeropuerto de San Fernando, llegando a Punta del Este en 35 minutos. En el regreso, Adorni viajó solo.

El Debate de la Vida Privada vs. Funciones Públicas

Adorni afirmó que su viaje se trataba de un asunto personal y no respondió a las preguntas sobre su estadía en Punta del Este. Sin embargo, su esposa también lo acompañó en un viaje anterior a Nueva York en el avión presidencial, lo que desató aún más críticas.

Repercusiones Políticas

El diputado Esteban Paulón cuestionó la legalidad de estos viajes, alegando que podrían constituir malversación de fondos y abuso de autoridad. Según él, la declaración de Adorni confirmaría delitos graves en relación a la utilización del avión presidencial.

Una Normativa en Cuestión

Además, Paulón destacó que no existen mecanismos claros para dividir costos de vuelos estatales, lo que plantea interrogantes sobre la transparencia en el uso de recursos públicos.

Medidas Propuestas por Adorni

El jefe de Gabinete anunció que en 2024 se implementará un decreto para restringir el uso de aviones oficiales, buscando asegurar su utilización exclusiva para fines gubernamentales.

Normativa Vigente sobre Aeronaves Estatales

El Decreto 712/2024 establece que los aviones del Estado no deben utilizarse para actividades privadas. Sin embargo, hay excepciones para aeronaves pertenecientes a empresas públicas, lo que ha generado confusión sobre su aplicación.

Una Resolución en Debate

Este tema ha levantado una fuerte discusión en la opinión pública, y se espera que Adorni brinde más explicaciones sobre sus recientes desplazamientos y los fondos implicados.

La controversia pone de manifiesto la necesidad de revisar la normativa y asegurar que los recursos públicos se utilicen de manera ética y transparente.