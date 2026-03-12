Inversión multimillonaria: miles de empleos para Argentina

La reconocida plataforma de e-commerce anunció una inversión significativa que promete transformar su presencia en el país y generar miles de oportunidades laborales. ¡Conoce todos los detalles!

Mercado Libre, la estrella del comercio electrónico en América Latina, ha revelado su plan de invertir 3.400 millones de dólares en Argentina a lo largo de 2026. Esta masiva inyección económica tiene como fin principal ampliar su operación logística y fortalecer su plataforma de comercio en línea.

El enfoque de esta inversión se extiende a fortalecer su ecosistema fintech mediante avances tecnológicos en soluciones digitales.

Como parte de esta estrategia, se proyecta la incorporación de 1.900 nuevos empleados en diversas áreas que son clave para el crecimiento de la empresa.

Ampliación de Infraestructura Logística

Juan Martín de la Serna, presidente de Mercado Libre Argentina, reafirmó el compromiso de seguir invirtiendo en el mercado local. La nueva inversión permitirá expandir la red logística y mejorar los tiempos de entrega en todo el país.

Se contempla la construcción y modernización de centros de almacenamiento, con tecnología de vanguardia que optimizará la distribución de productos.

Además, la firma se propondrá impulsar la digitalización financiera, facilitando la inclusión de sectores desatendidos por la banca tradicional.

Generación de Empleo y Proyección Económica

Con esta estrategia, el ecosistema de Mercado Libre impactará a más de 2,7 millones de emprendedores que utilizan su plataforma para vender productos online. En 2025, la empresa exportó servicios por un total de 878 millones de dólares, reforzando la Economía del Conocimiento en Argentina.

Asimismo, Mercado Libre alcanzó un hito histórico, aportando 1.999 millones de dólares en impuestos al país, lo que evidencia su compromiso con el crecimiento económico local.

Con las nuevas contrataciones, la plantilla de la empresa superará los 18.600 empleados directos en Argentina, subrayando su dedicación a la creación de empleos calificados y a la innovación digital.

Esta gran apuesta posiciona a Mercado Libre como un motor clave para mejorar la competitividad del país a nivel internacional.