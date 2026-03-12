Jubilación de marzo: ¿Cuándo cobro si mi DNI termina en 8?

La Administración Nacional de la Seguridad Social ha revelado el calendario de pagos correspondiente a marzo, destacando las fechas de cobro para jubilados y pensionados. Aquí te contamos todo lo que necesitas saber.

Para aquellos jubilados y pensionados cuyo DNI finaliza en 8, el pago se realizará el jueves 19 de marzo si perciben los haberes mínimos. En contraste, quienes reciben jubilaciones superiores a la mínima verán sus montos acreditados el lunes 30 de marzo.

Ajuste de Haberes y Bonos Extraordinarios

Este mes, los jubilados disfrutarán de un incremento del 2,88% en sus haberes, en línea con la inflación de enero, que fue del 2,9%. Además de este ajuste, se sumará un bono extraordinario de $70.000, que se otorgará en función de cada caso.

Distribución de Pagos: Todo Bajo Control

El calendario de pagos se extiende a lo largo del mes, garantizando una distribución ordenada de los fondos. Los beneficiarios de haberes previsionales pueden consultar el calendario de manera fácil y rápida en el sitio oficial de Anses.

Montos a Percibir en Marzo

Para marzo, todos los jubilados recibirán un bono extraordinario de $70.000. Este monto se entrega junto con los haberes y está destinado principalmente a quienes perciben el haber mínimo o pensiones no contributivas.

Aquellos que tienen haberes superiores al mínimo recibirán el bono en forma proporcional, con un tope de $439.600,87.

Detalles Importantes sobre los Pagos

Las fechas de cobro son determinadas por la terminación del DNI y se distribuyen a lo largo del mes. Anses comparte su cronograma desde los primeros días del mes, asegurando que todos estén informados de sus pagos.

¿Qué Usuarios Abarca el Bono Extraordinario?

Este bono está diseñado principalmente para jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos, proporcionando un alivio significativo a los beneficiarios.

Trámites y Asesoría

Para quienes deseen iniciar un trámite jubilatorio, Anses ofrece una guía detallada sobre los pasos a seguir, facilitando el proceso para todos los interesados.