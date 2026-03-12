Tesla de Elon Musk recibe aprobación para suministrar electricidad en Gran Bretaña

Tesla, la innovadora empresa de Elon Musk, ha obtenido la aprobación para suministrar electricidad a hogares y negocios en Gran Bretaña, marcando un nuevo capítulo en su ambición energética.

Aprobación Regulatoria y Nuevas Oportunidades

Ofgem, el regulador energético del país, ha emitido formalmente una licencia que permite a Tesla ofrecer electricidad a residencias y locales comerciales en Inglaterra, Escocia y Gales.

Una Estrategia Similar a la de Texas

La compañía planea replicar su modelo de negocio de suministro eléctrico, que ya opera en Texas bajo el nombre de Tesla Electric. Este servicio permite a los usuarios alimentar su hogar y vehículos eléctricos con energía sostenible a bajo costo.

Condiciones de la Licencia de Suministro

A pesar de obtener la licencia, Tesla no podrá ofrecer contratos de tarifa dual a los hogares. Su suministro eléctrico será accesible solo si los clientes tienen un acuerdo separado para el gas.

La Iniciativa de la ‘Planta de Energía Virtual’

En Texas, Tesla ya ha implementado una «planta de energía virtual» que permite a los dueños de vehículos eléctricos cargar sus autos de manera económica y recibir compensación por la electricidad almacenada en baterías Powerwall que devuelven a la red.

En el Reino Unido, este servicio se ofrece a través de Octopus Energy, un proveedor de energía para hogares.

Ventas y Desafíos en el Mercado

Aunque Tesla no revela cuántas baterías Powerwall ha vendido en Gran Bretaña, se han comercializado más de 250,000 vehículos eléctricos en el país. Sin embargo, sus ventas han disminuido un 37% en el último año, enfrentando una feroz competencia en el mercado europeo.

Impacto de la Controversia Política

Las ventas se han visto afectadas por el descontento de algunos compradores respecto al activismo político de Musk. Su apoyo a Donald Trump y sus controversiales declaraciones han generado reacciones negativas en varios sectores.

Tesla ha visto caer su participación en el mercado británico al 1.34%, un porcentaje que se encuentra por debajo de competidores como BYD y BMW.

Estrategias para Revitalizar Ventas

En un intento de reactivar su desempeño comercial, Tesla introdujo en diciembre una versión más asequible del Modelo 3 en Europa, buscando atraer a un público más amplio y diversificado.