Cotización del Euro en Argentina: Jueves 12 de marzo

Hoy, 12 de marzo: ¿Cuál es el precio del euro blue en Argentina?

Descubre la cotización del euro blue y del euro oficial en Argentina hoy, 12 de marzo de 2026. Las cifras siguen fluctuando en un contexto económico cambiante.

Euro blue: la cotización de hoy

En este jueves 12 de marzo, el euro blue se posiciona en $1.754,75 para la compra y $1.687,75 para la venta. Este valor, generalmente más alto que el del euro oficial, refleja la diferencia que existe entre ambos mercados. Con la implementación de la política de “sinceramiento”, la brecha ha comenzado a acortarse.

Precio del euro oficial en Argentina

De acuerdo a la información más reciente del Banco de la Nación Argentina (BNA), el euro oficial hoy se encuentra a $1.560,00 para la compra y $1.660,00 para la venta.

Euro tarjeta: cotizaciones del día

El euro tarjeta, comúnmente utilizado por turistas, opera hoy en $2.204,37 para la compra y $1.591,85 para la venta. Esta referencia es crucial para quienes realizan gastos en el extranjero.

Euro en diferentes bancos: cotizaciones del día

Este jueves, el euro presenta las siguientes cotizaciones en varios bancos de Argentina:

Banco Ciudad: $1.560,00 comprador y $1.660,00 vendedor.

Banco Nación: $1.550,00 comprador y $1.660,00 vendedor.

Banco Patagonia: $1.582,06 comprador y $1.672,50 vendedor.

Banco Supervielle: $1.587,00 comprador y $1.683,00 vendedor.

Banco Francés: $1.630,00 comprador y $1.690,00 vendedor.

Dólar blue: la cotización de hoy

Asimismo, el dólar blue se encuentra hoy en $1.395,00 para la compra y $1.415,00 para la venta. Este dólar, que circula en el mercado informal, tiende a ser más elevado que el dólar oficial, reflejando las dinámicas del mercado paralelo.