Descubre Kansas City: La Ciudad que Acogerá el Debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026

Con un eslogan que refleja su esencia, Kansas City se prepara para brillar como una de las sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026, una oportunidad única que combinará pasión futbolera y riqueza cultural.

Un Corazón Fútbolero

Kansas City, también conocida como la Capital del Fútbol en EE.UU., se convertirá en el escenario de la Selección Argentina el próximo 16 de junio, cuando enfrente a Argelia. Este evento marcará el comienzo de seis emocionantes partidos en la ciudad.

La Ciudad del Jazz y la Barbacoa

El evento mundial no solo invita a los aficionados a ver fútbol, sino también a explorar la vibrante vida cultural de Kansas City. Conocida por su barbacoa de renombre y su legado musical del jazz, la ciudad se presenta como un destino turístico imperdible.

Visitas Obligatorias

Durante su estancia, los turistas pueden disfrutar de la rica gastronomía en más de 100 restaurantes especializados en barbacoa, así como visitar cerca de 40 clubes de música en vivo, muchos de los cuales conservan la esencia del jazz de los años 20.

El Museo de Barbacoa

Recientemente inaugurado, el Museo de Barbacoa ofrece una mirada profunda a la historia y cultura que rodea esta deliciosa tradición culinaria.

Un Espacio para la Cultura

Kansas City también es hogar de más de 200 fuentes, una cifra que solo es superada por Roma, lo que agrega un atractivo turístico extra a la ciudad.

Preparaciones para el Mundial 2026

El GEHA Arrowhead Stadium se destaca como el recinto más ruidoso de su tipo, certificado por Guinness World Records, y será el centro de atención durante el Mundial, albergando partidos de la fase de grupos hasta los cuartos de final.

FIFA Fan Festival

Además de los emocionantes partidos, el National WWI Museum and Memorial será el hogar del FIFA Fan Festival, ofreciendo una experiencia única para los fanáticos.

El Alojamiento en Kansas City

Los viajeros encontrarán numerosas opciones de hospedaje bien conectadas. Desde el Crossroads Hotel, con vistas espléndidas, hasta boutique hotels como Truitt y Aida, la ciudad ofrece diversas alternativas para todos los gustos.

Un Viaje a la Historia

Kansas City es testigo de eventos significativos en la historia de los derechos civiles. El Museo de las Ligas Negras de Béisbol y el Museo del Jazz Americano destacan el papel crucial de la música y los deportes en la lucha por la igualdad.

Hitos Históricos

La Biblioteca y Museo Presidencial Harry S. Truman es un lugar imperdible para conocer la historia de la desegregación en EE.UU. Además, el Museo Nacional de Senderos Fronterizos ofrece una perspectiva única sobre la expansión hacia el Oeste.