Ranking Impactante para Viajeros

San Martín de los Andes: el destino argentino que deslumbra por su hospitalidad

San Martín de los Andes, un rincón mágico en el sur argentino, se sitúa como uno de los destinos más hospitalarios del mundo, según un reciente estudio de Booking. Este galardón no solo destaca la belleza del lugar, sino también la calidez con la que se recibe a los visitantes.

La hospitalidad: un arte esencial en el turismo. Esta práctica no se limita a la infraestructura, sino que se basa en la atención humana, garantizando que cada viajero se sienta como en casa. Desde que se planifica el viaje hasta el regreso, cada detalle cuenta para definir la experiencia turística.

Interacciones que crean recuerdos

Cada interacción entre el turista y el destino es crucial. La calidad del servicio convierte un simple paseo en una aventura inolvidable. Así lo afirma el 45% de los encuestados, quienes consideran que la amabilidad de la gente es un gran atractivo a la hora de elegir un lugar.

Los destinos más hospitalarios del mundo

La responsabilidad de identificar estos núcleos de hospitalidad recayó en Booking, que analizó más de 370 millones de opiniones de viajeros a nivel global. En su 14.ª edición de los Traveller Review Awards, se premió a los mejores destinos y, sorprendentemente, San Martín de los Andes no solo lideró en Argentina, sino que se posicionó entre los 10 destinos más hospitalarios del mundo.

Un paraíso en Neuquén

Ubicado a 1.575 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires y a orillas del hermoso lago Lácar, San Martín de los Andes brinda acceso tanto al Parque Nacional Lanín como a la famosa Ruta de los Siete Lagos. Este destino ofrece una combinación ideal de naturaleza y comunidad.

Impulsando el amor por viajar

“La hospitalidad es hacer sentir al otro como en casa, incluso lejos de ella», comentó Jimena Gutiérrez, gerente de Booking.com para Argentina. La esencia de estos premios reside en el esfuerzo colectivo de la comunidad, que se refleja en la experiencia de quienes llegan a descubrir el lugar.

La metodología de selección se basa en la proporción de hospedajes premiados en cada ciudad, lo que garantiza que no se trata solo de un hotel de lujo, sino de un compromiso general por parte de todos los prestadores de servicios. Desde alojamientos hasta actividades turísticas, todos se unen para asegurar altos niveles de satisfacción entre los visitantes.