Dólar: Cotización del 11 de marzo

Dólar: las cotizaciones del miércoles 11 de marzo

Las cifras del dólar en Argentina presentan un panorama variado. Conocé las últimas cotizaciones del dólar blue, oficial y financiero para estar al día en el tema.

Valor del Dólar Blue en el Mercado Paralelo

Hoy, miércoles 11 de marzo, el dólar blue se establece en $1.405 para la compra y $1.425 para la venta.

El Dólar Oficial en el Banco de la Nación Argentina

De acuerdo a los datos proporcionados por el Banco de la Nación Argentina (BNA), el dólar oficial cotiza a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta.

Dólares Financieros: Actualizaciones del 11 de marzo

Dólar MEP o Bolsa

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, presenta un valor de $1.419,70 para la compra y $1.422,80 para la venta.

Dólar Contado con Liquidación (CCL)

En el contexto del dólar contado con liquidación (CCL), hoy se sitúa en $1.462,90 para la compra y $1.463,70 para la venta.

Dólar Cripto en el Mercado

En el ámbito de las criptomonedas, el dólar cripto se opera hoy a $1.460 para la compra y $1.460,10 para la venta.

Dólar Tarjeta: Precio Actual

Finalmente, el tipo de cambio referente al dólar tarjeta se establece en $1.846 en el resumen que llega a los usuarios.

Indicador de Riesgo País

El riesgo país, que refleja la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos frente a los de otros países, se encuentra en 554 puntos básicos en este día.