Las guerras no detienen los proyectos a largo plazo: el verdadero freno son los cambios de gobierno

Durante la Argentina Week, YPF se posiciona como una de las grandes apuestas del país, destacando la importancia de su desarrollo en Vaca Muerta y su expansión en el mercado global. Horacio Marín, el CEO de la petrolera, revela los planes y perspectivas de la compañía en busca de nuevas inversiones.

Cuando Horacio Marín asumió el liderazgo de YPF, su valor de mercado era de 5 mil millones de dólares. Hoy, tan solo dos años y cuatro meses después, esa cifra se ha triplicado, reflejando la relevancia de la empresa durante la Argentina Week, donde Javier Milei y varios gobernadores se dieron cita para atraer inversiones.

YPF y su Estrategia de Captación de Inversiones

¿Qué tiene para ofrecer YPF en la Argentina Week?

La empresa busca mostrar las abundantes oportunidades de inversión que ofrece Argentina. En este contexto, se llevaron a cabo reuniones con bancos interesados en financiar proyectos como el project finance de Argentina GNL, así como conversaciones con varias petroleras. Las expectativas son altas en cuanto a la formación de nuevas alianzas y el surgimiento de oportunidades internacionales.

Inversión en Vaca Muerta: Perspectivas Futuras

¿Cuál es el financiamiento que requiere YPF para el desarrollo de Vaca Muerta?

La necesidad de inversión para el completo desarrollo de Vaca Muerta está en constante evolución. Aunque la producción de petróleo se estabiliza, el crecimiento en la producción de gas es vital y depende de las condiciones del mercado. Para ello, YPF ha puesto en marcha un enfoque preventivo utilizando futuros y escenarios de precios, a fin de mantener el flujo de inversiones.

Proyecciones Financieras y Mercados Globales

¿Qué proyección financiera tiene YPF para este año?

La compañía anticipa resultados récord si los precios del petróleo se estabilizan alrededor de 70 a 72 dólares por barril. En este sentido, la relación deuda/EBITDA podría bajar a 1,4–1,5, lo que fortalecería la posición financiera de YPF. En Vaca Muerta, el costo de producción es significativamente menor, asegurando una mayor rentabilidad en comparación con los métodos convencionales.

El Contexto Global y su Influencia en YPF

¿Cómo impacta la situación geopolítica en las inversiones?

Si bien la inestabilidad en Oriente Medio genera incertidumbre, Marín sostiene que las reuniones con socios de Emiratos Árabes no se han visto afectadas y que los proyectos a largo plazo siguen en pie. Este compromiso a 15 años asegura un flujo de ingresos proyectado entre 15 mil y 20 millones de dólares anuales para Argentina GNL.

Desafíos Políticos y la Visión a Futuro

¿Qué riesgos puede afrontar YPF a nivel político?

Marín enfatiza que el verdadero riesgo no radica en el mercado, sino en el ámbito político que puede frenar la inversión. La comparación con la velocidad de crecimiento de Vaca Muerta en la actualidad y en el pasado ilustra esta preocupación.

La Energía en Argentina: Un Análisis Comparativo

¿Es la energía en Argentina cara o barata?

Los precios del petróleo son dictados por el mercado internacional, pero la situación del gas se ve positivamente afectada por los desarrollos en Vaca Muerta y GNL. Cuando Argentina comience a exportar más, se espera que los precios internos se mantengan bajos, beneficiando a los consumidores.

El Futuro de YPF Agro y Biocombustibles

¿Qué planes tiene YPF Agro para biocombustibles y fertilizantes?

Marín asegura que están explorando oportunidades en biocombustibles de alta calidad y fertilizantes, siempre con el enfoque en la generación de valor.

Perspectiva a Largo Plazo: La Meta de YPF

¿Cuál es la visión final de YPF?

Marín compara el objetivo de YPF con «ganar Wimbledon», señalando que se trata de un proceso a largo plazo para activar su programa de GNL, lo que podría convertir a Argentina en un exportador neto de energía para 2032.