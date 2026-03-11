EEUU: El Plan para Clasificar Criptomonedas como Valores Legales

En un paso determinante hacia la regulación del criptomundo, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. presenta un plan para clasificar las criptomonedas como valores, buscando aportar claridad a un sector marcado por la incertidumbre.

Un Marco Normativo para el Futuro de las Criptomonedas

La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) ha revelado su propuesta para establecer un nuevo marco regulatorio que busca brindar la misma protección ya existente en los mercados financieros tradicionales. Esta medida se presenta como respuesta a la ambigüedad legal que ha prevalecido en el sector, donde empresas y reguladores chocan constantemente.

Actualización de Criterios para Activos Digitales

El corazón de la propuesta gira en torno a la actualización de criterios para determinar si un activo digital califica como un «contrato de inversión» según el histórico Test de Howey. La SEC sostiene que muchos proyectos de criptomonedas, especialmente aquellos que llevan a cabo ofertas iniciales y dependen de un equipo centralizado, cumplen con las características de un valor y deben registrarse adecuadamente.

Requisitos para Emisores de Criptomonedas

Si se aprueba esta normativa, los emisores de tokens tendrían que someterse a una serie de requisitos que son poco comunes en la actualidad, tales como:

Proporción de estados financieros auditados

Revelación de riesgos operativos

Cumplimiento de protocolos de gobernanza estrictos

Reacciones de la Industria ante la Propuesta

Los principales actores del mercado han reaccionado con precaución, temiendo que una regulación demasiado estricta podría frenar la innovación en el país. Intercambios como Coinbase y Kraken han expresado que las normativas actuales, originadas en la década de 1930, son incompatibles con la naturaleza dinámica de la blockchain.

La Inversión en Seguridad y Transparencia

A pesar de las preocupaciones, la SEC argumenta que la transparencia es esencial para prevenir fraudes masivos y esquemas Ponzi que han afecta a miles de inversores minoristas en años recientes. Este enfoque resalta la importancia de brindar un entorno seguro en el mundo de las criptomonedas.

El Desafío de las Finanzas Descentralizadas

Otro aspecto controversial de la propuesta es su posible aplicación sobre las finanzas descentralizadas (DeFi). La regulación podría clasificar ciertos protocolos como «exchanges«, obligando a sus desarrolladores a implementar controles de identidad y reportar actividades sospechosas.

Este enfoque ha encontrado resistencia entre la comunidad de código abierto, que defiende que regular redes autónomas que operan mediante contratos inteligentes es prácticamente inviable sin una entidad central que las supervise.