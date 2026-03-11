Clima en Comodoro y Rada Tilly: ¡Miércoles cálido con 26 grados!

Mañana con temperaturas agradables y ráfagas de viento que marcarán la tónica del día en la región.

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un miércoles 11 de marzo con nubosidad variable en Comodoro Rivadavia y Rada Tilly. Las temperaturas se mantendrán templadas, ofreciendo un día propicio para actividades al aire libre, aunque no sin la compañía de intensos vientos.

Inicio del Día: Temperaturas y Vientos

Por la mañana, el cielo estará parcialmente nublado y la temperatura comenzará en 17 grados. Se prevén ráfagas de viento del oeste, alcanzando entre 51 y 59 kilómetros por hora, lo que dará un toque de frescura a la jornada.

Mediodía: Estabilidad y Descenso Térmico

Alrededor del mediodía, espere una ligera disminución en el termómetro, que descenderá a 15 grados. A pesar de esta caída, las condiciones climáticas permanecerán estables, sin probabilidades significativas de lluvia durante la mañana.

Tarde: Temperatura en Aumento

Durante la tarde, se prevé que la temperatura alcance un máximo de 26 grados, con un cielo mayormente cubierto. Las ráfagas de viento continuarán en el rango de 51 a 59 kilómetros por hora, creando un ambiente fresco y dinámico.

Nocturno: Cielo Nublado y Escasa Probabilidad de Lluvias

Al caer la noche, la temperatura se estabilizará en torno a los 22 grados. La probabilidad de lluvia será mínima, con un rango de entre 0 y 10 por ciento, según el último informe oficial.

Mirando Hacia el Jueves

El jueves 12 de marzo comenzará con cielos nublados y temperaturas alrededor de los 15 grados. Se espera que las ráfagas de viento sean similares a las del día anterior, afectando la sensación térmica durante la mañana.

En la tarde, la temperatura máxima llegará a los 22 grados, con una gradual disminución en la intensidad del viento. Las ráfagas se encontrarán entre 42 y 50 kilómetros por hora, cerrando el día con temperaturas en torno a los 19 grados.

Condiciones en otras Áreas de Chubut

Esquel: Inicio Lluvioso

En la cordillera, la jornada comenzará con temperaturas de 10 grados en la madrugada y se espera un cielo parcialmente nublado. A medida que avance el día, la situación podría cambiar, con probabilidades de lluvia aislada y una temperatura máxima de 21 grados, acompañado de ráfagas similares a las de Comodoro.

Trelew: Calor y Tormentas

En Trelew, la madrugada registrará 20 grados y condiciones de nubosidad parcial. La tarde podría traer tormentas aisladas, alcanzando temperaturas de hasta 30 grados, con ráfagas de viento que también marcarán su presencia en la noche.

Puerto Madryn: Tormentas Fuertes

La jornada en Puerto Madryn iniciará a 20 grados, pero la tarde traerá tormentas intensas con una máxima de 27 grados y ráfagas que podrían alcanzar los 69 kilómetros por hora. Al finalizar el día, las condiciones climáticas podrían intensificarse, alcanzando temperaturas de 22 grados y ráfagas de hasta 78 kilómetros por hora.