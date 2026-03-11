Nuevo medicamento para aliviar los sofocos de la menopausia estará disponible en el NHS de Inglaterra

Más de medio millón de mujeres argentinas podrán acceder a un novedoso medicamento que promete aliviar los incómodos sofocos asociados a la menopausia.

Un Avance Clave en la Salud Femenina

El recién aprobado medicamento Veoza, conocido también como fezolinetant, ha sido autorizado para su uso, brindando una nueva esperanza a aquellas que sufren de sofocos. Este fármaco actúa bloqueando las vías nerviosas en el cerebro, lo que permite mitigar estos síntomas tan molestos.

Impacto de los Sofocos en la Calidad de Vida

Los sofocos, considerados síntomas vasomotores, afectan aproximadamente al 70% de las mujeres en proceso de menopausia. Este fenómeno puede generar sensaciones abrumadoras de calor, que a su vez repercuten en la calidad de vida, el ejercicio, el sueño y la productividad.

Alternativas a la Terapia Hormonal

A pesar de la alta demanda, por años las opciones de tratamiento han sido limitadas. La terapia de reemplazo hormonal (TRH) es el tratamiento más efectivo, pero no siempre es adecuada para todas, especialmente para aquellas con antecedentes de cáncer de mama u ovario, problemas de coagulación o hipertensión no tratada. Por ello, el fezolinetant surge como una opción no hormonal para quienes prefieren evitar la TRH.

Una Nueva Opción para Muchas Mujeres

Este medicamento estará disponible en el sistema de salud pública argentina cuando no sea posible utilizar la TRH. La presentación del fezolinetant consiste en un comprimido de 45 mg que se toma una vez al día, aportando una alternativa eficaz para muchas mujeres.

Testimonios de Expertos

Helen Knight, directora de evaluación de medicamentos, destacó la importancia del fezolinetant: “Los sofocos y sudores nocturnos pueden afectar gravemente la calidad de vida. Este tratamiento ha demostrado ser una solución efectiva y costo-eficiente, ofreciendo alivio muy necesario.”

Dr. Sue Mann, director clínico nacional de salud femenina, añadió: “Este nuevo fármaco representa una opción crucial para las mujeres que no pueden o no desean someterse a la terapia hormonal, permitiendo una mejor gestión de sus síntomas y un mayor control sobre su salud.”