¡El Instituto Franco-Alemán abre en mayo!

El próximo 27 de mayo, Córdoba abrirá las puertas de un nuevo espacio cultural que unirá las tradiciones de Francia y Alemania, promoviendo el diálogo y la diversidad. Este ambicioso proyecto es fruto de un acuerdo de cooperación firmado en 2019 entre los líderes de ambos países.

Recientemente, se anunciaron avances significativos en la creación del Instituto Franco-Alemán, un lugar diseñado para celebrar y fomentar la cultura de estas dos naciones europeas. Este instituto, que funcionará en el histórico edificio de la Alianza Francesa en Ayacucho 46, se propone ser un modelo de convivencia cultural y artística.

Transformación Cultural en Córdoba

La remodelación que se está llevando a cabo busca convertir la casona en un polo de encuentro para la comunidad. Gonzalo Oyola, director del Goethe Institut en Córdoba, comenta: “Nuestro objetivo es crear espacios compartidos donde la cultura se viva realmente; hall, mediateca y biblioteca serán el núcleo del nuevo Instituto Cultural Franco-Alemán”.

Directores en acción. Cynthia Leroux y Gonzalo Oyola, líderes del Kultur Ensemble (Foto Fino Pizarro).

A pesar de que la Alianza Francesa continuará ofreciendo clases presenciales, el Goethe Institut mantendrá su enfoque virtual por el momento. Sin embargo, Oyola menciona que en el futuro se planea reintroducir cursos presenciales.

Kultur Ensemble: Un Nuevo Horizonte

La alianza entre las dos instituciones, ahora bautizada como Kultur Ensemble, ofrece una plataforma de mayor reconocimiento internacional. “Este estatus nos fortalece y eleva nuestra voz en la escena cultural global”, declara Cynthia Leroux, directora de la Alianza Francesa.

Un Espacio de Conexión Local

El concepto detrás de este nuevo espacio se basa en la idea de un “tercer lugar”, un ambiente donde todos se sientan como en casa. La nueva sede incluirá una “mediateca café” y galerías modulares para exposiciones. “Ya hemos comenzado con un mural de Lucas Bertone que celebra la unión franco-alemana en Córdoba”, explica Leroux.

Renderización del espacio. El diseño incluye una mediateca, aulas ampliadas y un patio para eventos al aire libre.

El 27 de mayo marcará el inicio de un calendario de eventos culturales con teatro-danza, un cóctel institucional con embajadores y una noche de DJs. “No se trata solo de unir dos instituciones, sino de soñar juntos y construir una visión sostenible para el futuro”, concluye Oyola.

Financiamiento y Perspectivas Futuras

La sostenibilidad del Instituto es un esfuerzo conjunto. Mientras la Alianza se autogestiona en un 98% a través de sus cursos, el Goethe reciben fondos públicos de Alemania. Esta cooperación también abre nuevos canales de financiamiento.

Las proyecciones incluyen la participación de Francia y Alemania como países invitados en la próxima Feria del Libro en 2026 y colaboraciones con instituciones locales como el Teatro Comedia y el Instituto Domingo Zipoli.

“Trabajar con artistas de Córdoba es fundamental. Ahora nuestra mirada abarca a creativos de tres nacionalidades: franceses, alemanes y argentinos”, subraya Leroux, asegurando que la mayoría de los eventos en la nueva sede serán de entrada libre y gratuita.

Mural Kultur Ensemble: Arte y Colaboración

El mural representa la evolución de la alianza entre Francia y Alemania, fusionándose con la identidad cordobesa.

La obra conmemora hitos históricos como el Tratado de Aquisgrán y el Tratado del Elíseo, incluyendo la representación de los líderes y una moneda conmemorativa, simbolizando la amistad entre ambas naciones. La historia avanza hacia la cooperación moderna, integrando elementos de sostenibilidad, mientras conecta con el paisaje de Córdoba.

Este proyecto no solo celebra el arte, sino que también sienta las bases para el futuro cultural de Córdoba, en un mundo que clama por conexiones más profundas y significativas.