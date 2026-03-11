Dólar en Córdoba: Cotización del miércoles 11 de marzo

El Dólar en Argentina: Cotizaciones del 11 de marzo de 2023

Este miércoles, el dólar oficial en el Banco Nación se sitúa en 1.370 pesos para la venta y 1.420 pesos para la compra. Un panorama que refleja las nuevas directrices del Gobierno sobre las bandas cambiarias.

Detalles del Dólar Oficial

El Gobierno nacional ha implementado bandas de cotización que oscilan entre los 1.000 y 1.500 pesos, permitiendo que la divisa estadounidense flote en este marco económico particular.

Cotización del Dólar Blue

En el mercado informal, el dólar blue continúa variando y, aunque no se determinan sus valores en este informe, es importante mantenerse al tanto de las fluctuaciones para entender mejor el contexto del mercado cambiario argentino.

Dólar MEP: Actualización del 11 de marzo

En el ámbito del dólar MEP, se registra una cotización de 1.420,30 pesos para la compra y 1.421,16 pesos para la venta, lo que refleja el interés por operar en activos dolarizados entre los inversores.

Variaciones por Entidad Financiera

El tipo de cambio oficial presenta diferencias significativas entre distintas entidades financieras. A continuación, se muestran las cotizaciones actualizadas para algunos de los principales bancos del país:

Bancor

– Compra: $1.370

– Venta: $1.430

BBVA

– Compra: $1.375

– Venta: $1.425

ICBC

– Compra: $1.385

– Venta: $1.445

Banco Supervielle

– Compra: $1.400

– Venta: $1.440