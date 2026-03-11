Inauguran Nuevo Cine en la Avenida Cabildo

La industria del cine en Argentina vive tiempos desafiantes, pero un nuevo espacio acaba de nacer para revigorizarla. Con la apertura de Sala Lúcida, se espera traer un aire fresco al panorama cinematográfico local.

Desde el comienzo de 2026, la asistencia a las salas de cine ha caído un 23% en comparación con el año anterior, marcando uno de los comienzos de año más difíciles en tres décadas. Sin embargo, en medio de esta crisis, nace un nuevo proyecto que busca cambiar esta tendencia.

La Inauguración de Sala Lúcida

Este marzo, se abrirán las puertas de Sala Lúcida, un cine independiente que promete ser un «espacio de experimentación» donde se cruzan el audiovisual, las artes escénicas, la música y las nuevas tecnologías. Situada en el antiguo Teatro Cabildo (Cabildo 4740), la sala comenzará su andadura el 12 de marzo a las 20 horas con el reestreno del documental Un fueguito: la historia de César Milstein, dirigido por Ana Fraile.

Un Proyecto Cultural Ambicioso

Desarrollado por la Asociación Centro Creativo Cabildo, Sala Lúcida busca promover el acceso a la cultura audiovisual y la educación interdisciplinaria. A través de proyecciones, talleres y experiencias inmersivas, su objetivo es fomentar nuevas formas narrativas en la intersección entre arte y ciencia.

Un Documental que Inspira

El documental que inaugura la sala, producido por Pulpofilms, rinde homenaje al Dr. César Milstein, un pionero de la biotecnología. A través de testimonios de personas que marcaron su vida, el filme explora sus descubrimientos y su legado en la ciencia.

Retomando la Tradición del Cine Latinoamericano

Sala Lúcida no solo se enfocará en exhibiciones de cine de autor y documentales, sino que también buscará crear un espacio para el debate y el pensamiento crítico. De este modo, plantearán la proyección cinematográfica como un acto social y político.

Un Futuro Brillante para el Cine Independiente

Impulsado por Pulpofilms y Seirenfilms, el complejo promete ofrecer una variada programación internacional y un enfoque en narrativas de realidad virtual. Con la reapertura de este icónico edificio, Buenos Aires da un paso hacia una nueva etapa cultural, dando así vida al cine independiente de la ciudad.