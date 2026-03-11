El peronismo se alista ante la posible eliminación de las PASO, aunque podría ceder en algunos puntos

Los referentes del peronismo se preparan para defender las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) ante el avance del Gobierno, que busca reformar el sistema electoral en su favor.

El peronismo se encuentra en alerta tras la reciente acción del Gobierno durante las sesiones extraordinarias, donde logró aprobar varias iniciativas clave. En este contexto, los líderes del partido se están organizando para proteger las PASO, una herramienta que consideran esencial para la contienda electoral del próximo año y para formar un frente unido contra Javier Milei.

Un Objetivo Desafiante

Desde Unión por la Patria, se expresa un enfoque cauteloso. Aunque reconocen que al oficialismo le será complicado reunir los votos necesarios para eliminar las PASO, no descartan discutir modificaciones a este sistema electoral. Este camino sería considerado como un «mal menor» si el Gobierno insiste en alterar las reglas de juego con todo su peso.

¿Hacia una Reforma Electoral?

Aunque el proyecto aún no ha sido enviado al Congreso, los anuncios recientes del Gobierno en la Asamblea Legislativa sugieren grandes cambios. El peronismo se está posicionando para oponerse de manera contundente a la propuesta, que incluye no solo eliminar las PASO, sino también cambios en el financiamiento de las campañas, permitiendo mayores aportes privados.

Defensa de las PASO

“Aunque no hemos tenido una reunión formal sobre nuestra estrategia, la mayoría coincide en que debemos sostener las PASO y oponernos a las propuestas de financiamiento. Lo presentado anteriormente fue desastroso y muy discrecional”, afirmaron fuentes internas de Unión por la Patria, anticipando el inicio del debate en la Cámara de Diputados.

Posibles Alternativas a las PASO

A pesar de su intención de resistir la reforma, los diputados están abiertos a discutir alternativas, como transformar las PASO en un sistema no obligatorio, una opción que ya está sobre la mesa en Casa Rosada si no logran los votos necesarios para eliminar las primarias.

Una Estrategia en Construcción

“El sistema de PAS podría ser una opción viable para nosotros, mantendría la herramienta de competencia presidencial. Sin embargo, aún no hemos definido nuestras estrategias finales”, señaló un diputado que se prepara para participar activamente en este crucial debate.

Articulación de un Nuevo Frente

El peronismo también busca consolidar un amplio frente de oposición a Milei, incluyendo diferentes corrientes internas y otros partidos como el radicalismo y el PRO que no se alinearon con La Libertad Avanza. La reciente reunión entre Miguel Pichetto y Cristina Kirchner ha evidenciado este movimiento en las sombras.

Un Futuro Electoral incierto

Un tema adicional que circula en el seno del peronismo es la posible modificación de la Ley Electoral para adelantar las elecciones presidenciales al primer semestre de 2027, evitando así complicaciones económicas y un abultado calendario de deudas. Sin embargo, la fecha actual sigue siendo el cuarto domingo de octubre.

La cohesión en el bloque de Unión por la Patria es crucial, aunque se enfrenta a desavenencias internas. Algunos legisladores mantienen una actitud ambigua respecto a los cambios propuestos, especialmente aquellos vinculados a gobernadores provinciales. Las negociaciones comenzarán pronto, a medida que se espera el envío del proyecto al Congreso.