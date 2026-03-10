¡Atención, viajeros! Nuevas reglas de ingreso a Japón en camino.

Con el objetivo de modernizar y controlar el flujo turístico, Japón se alista para implementar un sistema de autorización electrónica que afectará a los viajeros argentinos a partir de 2028. Descubre los detalles de esta nueva medida que cambiará la forma de ingresar al país del sol naciente.

Japón, uno de los principales destinos turísticos en crecimiento para los próximos años, ha decidido reformar sus procedimientos de entrada. El Gobierno japonés pondrá en marcha un nuevo sistema de autorización electrónica, similar al que utilizan Estados Unidos y Europa, que tendrá un impacto directo en los ciudadanos de países que actualmente no requieren visa, como Argentina. Hasta ahora, los turistas podían entrar a Japón con solo su pasaporte por un periodo de hasta 90 días. Sin embargo, con el nuevo sistema, denominado Japan Electronic System for Travel Authorization (JESTA), los viajeros deberán presentar sus datos personales, motivos de su estancia e itinerario de viaje a través de un proceso online antes de abordar el avión.

Implementación y Requisitos del JESTA

Inicialmente previsto para 2030, el Gobierno japonés ha decidido adelantar este plan. Aunque el JESTA no será obligatorio hasta 2026, la implementación comenzará a lo largo del año fiscal 2028 (que va de abril a marzo del año siguiente). Al activarse, el procedimiento se asemejará al ESTA de Estados Unidos o al ETIAS de Europa.

Aspectos Clave del Sistema JESTA

– Obligatoriedad: Será un requisito indispensable para abordar el vuelo hacia Japón.

– Finalidad: Busca fortalecer los controles migratorios y la seguridad del país frente al aumento de visitantes internacionales.

– Procedimiento: Si se detecta un posible riesgo de permanencia ilegal, la autorización será denegada, y el viajero deberá obtener un visado convencional.

– Acceso en línea: La autorización se conseguirá a través de una página web oficial o una aplicación móvil que todavía está en desarrollo.

– Datos necesarios: Se requerirán nombre, número de pasaporte, motivos del viaje, duración de la estadía y dirección del primer alojamiento.

– Cuestionario de seguridad: Se incluirá un breve cuestionario sobre antecedentes penales y estado de salud.

– Tasa: Se prevé el pago de una tarifa, que se realizaría con tarjeta de crédito, aunque aún no se ha definido el monto.

– Aprobación: Al enviar la solicitud, se recibirá una confirmación digital vinculada al pasaporte. Se recomienda realizar este trámite al menos 72 horas previas al vuelo.

Se anticipa que este nuevo sistema incluya el pago de una tasa, similar al proceso europeo. La rapidez de este trámite será vital para mantener el flujo de reservas, ya que Japón y Tailandia son los destinos más elegidos en Asia para 2026.

Esta iniciativa forma parte de una estrategia integral de Japón para gestionar el cambiante panorama turístico. Con cifras récord de visitantes mensuales, el país busca atraer un perfil de viajero más controlado, adaptándose a las tendencias globales de «turismo inteligente» y seguro.

Condiciones Actuales de Ingreso a Japón

– Pasaporte: Debe estar vigente durante toda la estancia.

– Exención de visa: Permite a los turistas permanecer hasta 90 días sin necesidad de visa.

– Trámite Visit Japan Web: Aunque no es obligatorio, facilita el ingreso sin largas esperas en aduanas y se realiza en una plataforma oficial, donde se obtiene un código QR para presentar al arribar al país.

Países que deberán realizar el trámite para ingresar a Japón

Los países afectados por esta nueva medida incluyen, entre otros:

– Europa: Alemania, Francia, España, Italia, entre otros.

– América: Argentina, Brasil, Canadá, entre otros.

– Asia y Oriente Medio: Corea del Sur, Tailandia, Emiratos Árabes Unidos.

– Oceanía: Australia y Nueva Zelanda.

– África: Lesotho y Túnez.