Investigación por subsidios no justificados: Más de $12 millones en el Instituto del Deporte del Chaco

El Tribunal de Cuentas del Chaco ha decidido investigar la rendición del Instituto del Deporte, poniendo en el centro de la escena irregularidades que podrían alcanzar los $12 millones. Las autoridades están actuando en un contexto de control riguroso sobre el manejo de los fondos públicos correspondientes al ejercicio de 2024.

El Tribunal de Cuentas de la provincia del Chaco ha iniciado un proceso administrativo en relación al Instituto del Deporte Chaqueño, tras detectar inconsistencias en la rendición de cuentas del organismo. Esta disposición surge de una resolución aprobada por la Sala del Área Sector Público Provincial, que, a pesar de dar luz verde a gran parte de la rendición, ha decidido derivar una porción del expediente a la Área de Juicio Administrativo de Responsabilidad para investigar posibles irregularidades.

¿Qué está en juego? Más de $12 millones en revisión

De acuerdo con el reciente informe del Tribunal, durante el año 2024, el Instituto del Deporte generó ingresos que ascendieron a $5.896.182.935,88, con egresos de $5.737.766.360,42, lo que dejó un saldo final de $158.416.575,46. Sin embargo, un total de $12.487.756,98 ha sido excluido de la aprobación y está bajo análisis en el proceso administrativo para determinar las responsabilidades correspondientes.

Responsabilidades en el punto de mira

El Tribunal ha decidido iniciar un juicio administrativo de responsabilidad contra Roberto Alejandro Meza, director de Administración del Instituto. Este deberá ofrecer explicaciones sobre las observaciones señaladas en la reciente rendición.

Subsidios en el foco de la investigación

Además de examinar la gestión interna del Instituto, el Tribunal también está llevando a cabo juicios de cuentas relacionados con subsidios otorgados a diversas instituciones deportivas que no habrían cumplido con la presentación de la documentación requerida. Uno de los casos destacados incluye a la Asociación Civil Club Escuela de Fútbol Canallas de Presidencia Roque Sáenz Peña, que enfrenta una observación de $6.000.000 por faltante de documentación por parte de su presidente y tesorero.

Otros casos de subsidios cuestionables

Similarmente, se ha iniciado un proceso contra la Asociación Civil Club Sportivo 19 de Las Palmas, debido a que su presidente y tesorera deberán aclarar el uso de $600.000 que tampoco cuenta con la debida justificación.

El Tribunal de Cuentas también ha abierto un juicio contra Telmo Enrique Romero por un monto de $1.000.000, relacionado con transferencias que carecen de la rendición oportuna.

Defensa del Instituto del Deporte

El presidente del Instituto, Fabio Vázquez, se ha manifestado respecto a la auditoría, afirmando que el control del Tribunal es parte de los procedimientos ordinarios para asegurar el correcto uso de los fondos públicos. “El Tribunal de Cuentas audita todas nuestras resoluciones y ayudas brindadas”, aclaró en una entrevista a FM Gualamba.

Vázquez mencionó que el director de Administración contará con un plazo de 30 días para presentar su defensa en este proceso. “Tiene el derecho a demostrar que realizó las notificaciones pertinentes”, añadió.

Rendiciones pendientes y sus implicaciones

El titular del Instituto también expresó su inquietud frente a la falta de rendición de cuentas de algunas instituciones beneficiadas con subsidios. “Es preocupante que ciertos organismos piensen que pueden solicitar subsidios y rendir cuentas a su antojo. Estamos hablando de dinero público, de todos los chaqueños”, enfatizó, asegurando que se les proporciona instrucciones claras y plazos para cumplir con las rendiciones.

Acciones futuras en caso de incumplimiento

En los escenarios donde falten las rendiciones, la Fiscalía de Estado intervendrá para iniciar las acciones necesarias que permitan la recuperación de los fondos. Vázquez confirmó el compromiso del Instituto de seguir colaborando con los organismos de control, reiterando la importancia de mantener la transparencia en el uso de recursos públicos.