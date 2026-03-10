EEUU valida criptomonedas como alternativas de privacidad legítimas

Estados Unidos Valida los Mezcladores de Criptomonedas como Herramientas de Privacidad

Un reciente informe del Departamento del Tesoro destaca el derecho de los usuarios digitales a mantener su privacidad financiera, reconociendo a los mezcladores de criptomonedas como aliados legítimos en este esfuerzo.

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha hecho un cambio notable en su postura hacia la privacidad digital, reconociendo por primera vez que los mezcladores de criptomonedas desempeñan un rol válido en el sistema financiero. Esta decisión, presentada en un informe de 32 páginas y enmarcada en la Ley GENIUS, marca una evolución significativa en la percepción gubernamental sobre estas herramientas de anonimato.

Un Cambiante Panorama Financiero

La administración, liderada por el secretario Scott Bessent, argumenta que el derecho a la privacidad financiera es esencial para los usuarios honestos de activos digitales. Este reconocimiento se produce en un contexto donde el Tesoro había calificado previamente a estos servicios como potenciales vehículos para el lavado de dinero.

Privacidad y Responsabilidad

El informe sostiene que tanto individuos como empresas pueden utilizar los servicios de mezcla para proteger detalles sensibles de su información financiera, evitando su exposición perpetua en el registro público de la blockchain. Según las autoridades, desvincular la identidad de una transacción no necesariamente implica una actividad delictiva, sino que responde a las características del diseño «transparente» de las criptomonedas.

Clasificación y Regulación Efectiva

Sin embargo, este reconocimiento conlleva una clara diferenciación entre los servicios de mezcladores. El Tesoro distingue entre los mezcladores custodiales, que deben registrarse como Negocios de Servicios Monetarios (MSB), y los protocolos no custodiales, considerados de alto riesgo debido a su uso en actividades ilegales.

Esta clasificación tiene como objetivo aislar a los actores criminales sin perjudicar a la tecnología que garantiza la privacidad de millones.

Nuevas Propuestas de Seguridad

Para equilibrar la privacidad con la seguridad nacional, el Tesoro ha propuesto la creación de un nuevo estatuto llamado «digital asset hold», que permitirá a las instituciones financieras pausar transacciones sospechosas provenientes de mezcladores durante breves períodos de investigación. Esto posibilitaría intervenciones sin obstruir los flujos de capital legítimos.

Además, el informe aboga por la implementación de sistemas de identidad digital programable, que permitirían a las instituciones verificar la legitimidad de los usuarios sin requerir la divulgación completa de su información personal en cada transacción, avanzando hacia un modelo de privacidad bajo cumplimiento.