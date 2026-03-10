Sheinbaum se reúne con empresarios nórdicos en Palacio Nacional

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, recibió a más de 100 altos ejecutivos de empresas de Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia, marcando un hito en la relación comercial entre México y los países nórdicos.

Un evento sin precedentes

El encuentro tuvo lugar en el Palacio Nacional y es considerado la mayor misión empresarial nórdica que ha visitado el país. Las empresas presentes incluyen gigantes como ABB, AstraZeneca, Ericsson, Lego, Maersk, Nokia, Novo Nordisk, Vestas y Volvo, todos actores clave en sus respectivos sectores.

Oportunidades en sectores clave

Durante la reunión, encabezada por el Grupo Wallenberg, la mandataria destacó la apertura de México a la inversión extranjera. La conversación giró en torno a la exploración de oportunidades en industrias estratégicas como la energía, telecomunicaciones, farmacéutica y agroindustria, buscando fortalecer la cooperación económica y atraer nuevos proyectos al país.

El camino hacia la cooperación económica

Sheinbaum enfatizó la importancia del diálogo con los líderes empresariales para impulsar el desarrollo económico y fomentar la colaboración en áreas clave que beneficiarán tanto a México como a las naciones nórdicas.

Información en desarrollo…