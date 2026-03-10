Reforma Laboral: Impacto en Juicios Actuales

La Reforma Laboral Genera Inquietud: ¿Qué Ley se Aplicará en Conflictos?

La reciente implementación de la reforma laboral en Argentina ha suscitado un debate crucial: ¿se aplicará la normativa anterior o la nueva en casos de disputas laborales? Este dilema fue abordado por el abogado laboralista Diego Jaskowsky, quien advirtió sobre un futuro de aumento en la litigiosidad e incertidumbre.

En una entrevista cargada de análisis, Jaskowsky explicó que la situación no se limita a la letra de la ley, sino que depende de cómo los jueces interpreten las disposiciones. “La ley es, en esencia, la predicción de lo que los jueces decidirán que es”, afirmó. Por lo tanto, el verdadero impacto de la reforma se materializará con el tiempo, a medida que las cortes emitan sus fallos.

Conflictos Laborales: ¿Aplicación Retroactiva?

Uno de los puntos más polémicos es la aplicación de la reforma a situaciones ya existentes y juicios en trámite. Jaskowsky enfatizó que no hay una respuesta única, ya que dependerá del contexto específico y si se ven afectados derechos previamente consolidados.

Vacaciones: Un Cambio Práctico

Un ejemplo que ilustró fue el nuevo esquema para las vacaciones, que permite fraccionar el periodo con consentimiento de ambas partes. Este cambio no debería generar conflictos significativos, ya que muchas empresas y empleados ya estaban adaptando esta práctica.

Intereses en Juicios: Un Terreno Peligroso

Un aspecto que podría dar lugar a conflictos es el nuevo cálculo de intereses, que también se aplicará a relaciones laborales ya finalizadas o a juicios sin sentencia firme. Esto podría llevar a que trabajadores en situaciones similares obtengan resultados distintos simplemente por el momento en que se resolvieron sus casos.

Cambios en Clasificaciones de Rubros Remunerativos

Otro tema crítico abordado fue la nueva clasificación de conceptos como remunerativos o no. Jaskowsky explicó que esto afectará el cálculo indemnizatorio y otras obligaciones laborales. La cobertura de salud, tradicionalmente considerada remunerativa, podría dejar de serlo, alterando el monto de las indemnizaciones.

La Ambigüedad del Monotributo

Jaskowsky también destacó que la reforma afecta la clasificación entre el trabajo dependiente e independiente. Al debilitar las presunciones de laboralidad, facilita que las empresas opten por contratos independientes, complicando la identificación del vínculo laboral y creando un nuevo escenario de disputa.

Pagos en Cuotas y sus Consecuencias

La posibilidad de pagar condenas laborales en cuotas, actualizadas por el IPC, también modificará la dinámica de los litigios. Esto podría aliviar la presión financiera para las empresas, pero también podría ser visto como un cambio desfavorable para los trabajadores que esperan una resolución definitiva tras largos procesos.

Discrepancias en Cálculos de Indemnizaciones

En un dato revelador, Jaskowsky mencionó diferencias en los cálculos de tasas que manejan distintas plataformas. Dos herramientas que deberían arrojar resultados similares produjeron cifras notablemente diferentes, lo que puede tener un impacto significativo en los resultados económicos de las causas laborales.

La reforma laboral marca el inicio de una etapa de incertidumbres y debates, donde tanto empleadores como trabajadores deberán estar atentos a cómo se desarrollan los casos en los tribunales. Mientras las interpretaciones y decisiones judiciales se vayan consolidando, el impacto pleno de estas reformas quedará por verse en los próximos años.