Dólar: Cierre del martes 10 de marzo

Dólar en Argentina: Cotizaciones y Actualidad del 10 de marzo

Hoy, 10 de marzo, el panorama cambiario en Argentina destaca con valores de mercado que reflejan la situación económica actual. Aquí te contamos todos los detalles sobre la cotización del dólar en sus diferentes variantes.

Dólar Blue: Últimos Valores en el Mercado Paralelo

En el mercado informal, el dólar blue se posiciona en $1.405 para la compra y $1.425 para la venta, mostrando una leve variación en comparación con días anteriores.

Dólar Oficial: Cotización del Banco de la Nación

El dólar oficial, según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), cerró en $1.370 para la compra y $1.420 para la venta este martes 10 de marzo.

Dólares Financieros: Análisis del Mercado

Dólar MEP: Variaciones en el Mercado de Valores

El dólar MEP, conocido también como dólar bolsa, finalizó la jornada con un valor de $1.419,70 para la compra y $1.422,80 para la venta.

Dólar CCL: Información Actualizada

El dólar contado con liquidación (CCL) se cotizó hoy en $1.462,90 para la compra y $1.463,70 para la venta, reflejando la dinámica de las operaciones en la bolsa.

Dólar Cripto: Operaciones en el Mercado Digital

En el ámbito de las criptomonedas, el dólar cripto se mantiene en $1.460 para la compra y $1.460,10 para la venta, un indicador del interés en activos digitales.

Dólar Tarjeta: Cotización Actual

Para aquellos que utilizan la tarjeta, el dólar tarjeta se encuentra en $1.846, siendo este el valor de referencia en las transacciones internacionales.

Riesgo País: Un Indicador Clave

El riesgo país, medido por JP Morgan, muestra un incremento y se sitúa en 554 puntos básicos hasta el día de hoy, 10 de marzo, reflejando las expectativas sobre la economía argentina en el contexto internacional.