Video: El uso de pistolas Taser en Santa Fe

Un reciente operativo policial en Rosario ha reavivado el debate sobre el uso de armas de baja letalidad en Argentina. La impactante secuencia de un arresto con Taser se vuelve viral y genera opiniones encontradas.

Un operativo de seguridad en Rosario ha puesto de nuevo en el centro de la conversación el uso de armas de baja letalidad en Argentina. Un video que circula en redes sociales muestra cómo efectivos de la Policía de Santa Fe utilizan una pistola Taser para reducir a un sospechoso que portaba un trozo de madera durante un incidente violento.

¿Qué es una pistola Taser?

Las pistolas Taser son dispositivos diseñados para inmovilizar temporalmente a una persona mediante impulsos eléctricos. Funcionan disparando dos dardos conectados por cables, lo que genera una contracción muscular involuntaria. Esta herramienta permite a los policías operar sin recurrir a disparos letales.

La Introducción de Tasers en Santa Fe

En Santa Fe, estas armas de electrochoque se han incorporado recientemente como parte de un plan de modernización del equipamiento policial. La provincia ha adquirido aproximadamente cien pistolas Taser junto con otras herramientas de baja letalidad como lanzadoras Byrna y cámaras corporales. Antes de su implementación, los agentes fueron capacitados en protocolos de uso y seguridad.

Adopción en Todo el País

No solo Santa Fe cuenta con Tasers; la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y algunas fuerzas federales también han integrado este tipo de armamento en su arsenal, mientras que otras provincias están evaluando su incorporación como estrategia para disminuir el uso de armas letales durante intervenciones.

El Debate en Torno a su Uso

El debate sobre el uso de dispositivos de electrochoque no es nuevo. Aunque algunos sostienen que pueden salvar vidas, organizaciones de derechos humanos advierten sobre el potencial de abuso y el dolor significativo que puede causar una descarga eléctrica.

Un Ministro en el Centro de la Controversia

Una demostración reciente en Córdoba generó revuelo cuando el ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, decidió probar uno de estos dispositivos. Su reacción tras el choque eléctrico, que lo dejó de rodillas, se volvió viral, intensificando la discusión sobre el uso de Tasers en la fuerza policial.

Conclusiones Abiertas

Los videos de incidentes con Tasers continúan alimentando la discusión sobre su inclusión en las fuerzas de seguridad. Aunque las autoridades defienden su utilidad en situaciones críticas, la controversia persiste sobre los límites y protocolos necesarios para su aplicación adecuada.