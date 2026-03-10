La ‘lluvia negra’: la nueva amenaza para Teherán por ataques de EE.UU. e Israel

Teherán Sufre una Emergencia Ambiental: Contaminación Crítica Tras Ataques a Instalaciones Petroleras

Los residentes de Teherán enfrentan graves problemas de salud y medio ambiente por la contaminación provocada por los recientes ataques aéreos a instalaciones petroleras en la capital iraní.

El impacto de la conflictividad internacional se deja sentir en las calles de Teherán, donde el aire cada vez es más irrespirable. Las autoridades de salud de la ciudad advierten sobre las alarmantes consecuencias para la población.

La Alarma de Contaminación en Teherán Imágenes satelitales revelan la extensión de las columnas de humo en la ciudad, que aumentan el ya crítico nivel de smog. Desde el inicio del conflicto el 28 de febrero, expertos han confirmado ataques a diversas instalaciones petroleras, lo que ha resultado en una alarmante liberación de contaminantes.

Un Riesgo sin Precedentes La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha emitido advertencias sobre los peligros sanitarios derivados de estos ataques. Los especialistas señalan que la magnitud de los contaminantes liberados podría estar «fuera de lo común», lo que plantea serias preocupaciones para la salud de quienes residen en la capital.

Contaminantes en el Aire Las fotografías recientes muestran que los ataques han mantenido calientes varias instalaciones, causando la emisión continua de sustancias nocivas. La población, que enfrenta una polución extrema, ha comenzado a experimentar síntomas agudos. Un residente expresó: «No puedo ver el sol. Hay un humo horrible».

Impacto en la Salud Pública El director de la OMS ha manifestado su preocupación sobre los efectos de este conflicto en la salud pública, especialmente para grupos vulnerables como niños y ancianos. «Exposiciones intensas a partículas pueden tener efectos inmediatos y duraderos», informa el equipo de la organización.

¿Qué es la «Lluvia Negra»? Recientes reportes indican que los ciudadanos han experimentado lo que denominan «lluvia negra», resultado de altos niveles de contaminación. Según expertos, el fenómeno puede surgir cuando las gotas de lluvia recogen partículas contaminantes del aire, algo que se ha vuelto notable en Teherán.

Los Efectos a Largo Plazo de la Contaminación «La combinación de diferentes químicos en el aire puede ser extremadamente dañina», explica un investigador de química atmosférica. Esta situación es inusual y no se había visto antes en una zona tan densamente poblada. La contaminación atmosférica puede tener repercusiones que van más allá de la salud inmediata, afectando la calidad del agua y los alimentos en la región.

Un Desafío para el Futuro Las previsiones meteorológicas sugieren que después de la lluvia, junto con vientos más fuertes, podría haber cambios en los niveles de contaminación. Sin embargo, el peligro de que estos contaminantes persistan en el medio ambiente sigue siendo elevado, lo que representa un desafío considerable para las autoridades locales y la población en general.