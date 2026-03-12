Ann Lee: ¿Por qué creía que el sexo era negativo y su película resulta incomprensible?

Una nueva película, El testimonio de Ann Lee, promete llevar al espectador a un universo cinematográfico poco convencional y profundamente intrigante. Dirigida por Mona Fastvold y protagonizada por Amanda Seyfried, esta obra desafía las normas del cine contemporáneo.

Un Relato Basado en Hechos Reales

La historia sigue a Ann Lee, una figura histórica del siglo XVIII y líder del movimiento Shaker en un contexto de intensa persecución religiosa. La narrativa se sitúa en un periodo prerrevolucionario en Estados Unidos, cuando Ann, acompañada de su hermano y su esposo, busca refugio en un nuevo mundo lleno de desafíos.

Visión y Estilo Únicos de la Directora

Mona Fastvold ha logrado crear un filme que, aunque en ocasiones resulta desconcertante, ofrece una visión poderosa de la lucha interna y espiritual de una mujer que se consideraba la llegada del Cristo en la Tierra. Su estilo de dirección incluye expresiones de éxtasis a través del baile y movimientos temblorosos, dotando a la película de una atmósfera peculiar.

Temas Centrales de la Narrativa

La película aborda temas como la feminidad, el pacifismo y la espiritualidad. Ann Lee, con su visión radical, desafía las normas sociales de su tiempo, convirtiendo sus creencias en un blanco de hostigamiento por parte de sus contemporáneos. Su mensaje sobre la abstinencia sexual y su lucha por una vida espiritual más elevada añade capas de complejidad a la trama.

Recepción del Público y Crítica

A pesar de su valor artístico, *El testimonio de Ann Lee* ha tenido dificultades en la taquilla internacional, compartiendo este destino con obras igualmente audaces. Aunque presenta secuencias visualmente impactantes y una narrativa única, su estilo puede resultar desafiante para una audiencia más tradicional.

Actuaciones y Producción

Con un elenco que incluye a Lewis Pullman, Thomasin McKenzie y Christopher Abbott, la ejecución es sólida, aunque algunos críticos mencionan que los elementos narrativos a veces parecen eclipsar la historia misma. El trabajo de Fastvold se caracteriza por su ambición, que puede dividir opiniones pero que indudablemente deja una impresión.

*El testimonio de Ann Lee* se proyecta en diversas salas de cine, incluyendo Cinemark en varios puntos, donde los espectadores pueden sumergirse en esta experiencia cinematográfica única.