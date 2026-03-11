Desgarrador: Sentí que podía dar más

Tomás Riguera, el joven influencer de apenas 18 años, se despidió de la casa más famosa del país en una emocionante gala, dejando una huella que no pasó desapercibida.

Un Adiós Sorprendente

En la segunda eliminación de Gran Hermano Generación Dorada, la conmovedora salida de Tomás tuvo un toque único: una «planta» lo acompañó en su despedida, utilizando una carretilla para retirar su equipaje, simbolizando su salida del reality que tanto ha capturado la atención del público.

Detalles de la Eliminación

Tomi, tras enfrentarse en un reñido mano a mano contra Titi Tcherkaski, recibió un 59,2% de los votos y se convirtió en el segundo eliminado de esta temporada, además de ser el primero en perder la placa destinada a los jugadores considerados “pasivos”.

Emociones en la Puerta de Salida

Al momento de abandonar la edificación, Tomás no pudo contener las lágrimas. Se despidió de Titi con un abrazo conmovedor y se marchó por una pequeña puerta roja, acompañado por la misma planta que había anunciado su eliminación.

Reflexiones Posteriores

En una charla con Clarín, Tomás compartió su estado emocional. «Fue un shock. Quedé devastado porque sentía que podía dar más», confesó, aunque aclaró que la peculiar escenografía de su salida no le afectó. “No me hizo daño”, agregó.

Un regreso anhelado

A pesar de los pocos días que ha pasado fuera de la casa, le resulta complicado desconectarse mentalmente del juego. «Pensar en que ellos siguen ahí me duele», confesó, manifestando su deseo de regresar: “Lo voy a usar de motivación para volver a entrar, porque siento que corresponde que esté dentro de la casa”.

Adaptación y Vínculos dentro de la Casa

Antes de su llegada al reality, Tomás temía no encajar por su juventud, pero logró adaptarse y formar lazos con algunos concursantes. Su despedida, marcada por emociones intensas, lo sorprendió a él mismo: “Nunca pensé que iba a llorar así, menos en la tele”, recordó con nostalgia.

Una Visión sobre el Juego

A pesar de su corta estadía, Tomás ha seguido la dinámica del juego con atención, observando que la casa está llena de “alianzas frágiles y grupos divididos”. También se aventuró a opinar sobre los concursantes. Mencionó que Solange Abraham fue difícil de leer, destacando su habilidad para tomar decisiones audaces dentro del juego.

El Futuro de Tomás Riguera

Fuera de la casa, Tomás busca adaptarse a su nueva realidad. Ha expresado su intención de retomar su pasión por el fútbol y avanzar en su carrera deportiva, al mismo tiempo que continúa creando contenido para sus más de 600 mil seguidores en TikTok.

Proyectos en Puerta

A medida que se acomoda en la vida post-reality, también planea presentarse en diversos programas de televisión para hablar de su experiencia en Gran Hermano. Con la posibilidad de un repechaje en mente, Tomás está seguro de que su historia en el programa aún no ha terminado.