¿Se podrá seguir la audiencia en vivo por Internet?

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio “Chiqui” Tapia, está a punto de rendir declaración en un caso de gran relevancia que involucra una acusación de retención indebida de impuestos por 19.300 millones de pesos.

Este jueves 12 de marzo, Chiqui Tapia se presentará a los tribunales del fuero Penal Económico a las 12 horas para responder por la grave acusación que lo involucra junto a otros dirigentes de la AFA. La audiencia fue previamente postergada debido a un cambio en su equipo de defensa, quienes solicitaron tiempo para revisar el expediente.

Contexto de la acusación

El juez encargado del caso decidió posponer la audiencia debido a la estrategia legal del nuevo grupo de abogados. Anteriormente, sus defensores habían solicitado la nulidad de la indagatoria y un pedido de cierre de la causa, lo que provocó la demora en el proceso.

Audiencias reservadas

Las audiencias de indagatoria en el ámbito penal económico argentino suelen ser privadas, lo que significa que no se transmiten al público. El juez ha solicitado que solo las partes involucradas y el personal judicial estén presentes, para evitar cualquier perturbación durante el proceso. Se espera que se mantenga un riguroso operativo de seguridad durante toda la jornada.

Otros convocados

Además de Chiqui Tapia, el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino; el gerente general, Gustavo Lorenz; y los secretarios generales, Víctor Blanco y Cristina Malaspina, también han sido citados a declarar en el mismo caso.

La gravedad de la situación

La acusación se basa en la retención indebida de tributos, un delito que podría acarrear penas que oscilan entre dos y seis años de prisión. Esta situación se desencadenó a raíz de una denuncia presentada en diciembre por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), relacionada con el impago de impuestos, incluyendo el Impuesto a las Ganancias y aportes previsionales, desde marzo de 2024 hasta septiembre del año anterior.