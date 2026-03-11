Ernesto Mattos: ‘Argentina continúa financiándose en pesos, la estrategia del Gobierno’

En una conversación con Canal E, el economista Ernesto Mattos analizó la situación actual de la deuda en Argentina, el riesgo país y las dificultades en el financiamiento estatal.

Durante su intervención, Mattos destacó que el modelo de financiamiento del gobierno se funda en prácticas heredadas de administraciones anteriores, especialmente en la gestión de Martín Guzmán. “La deuda argentina se ha formado, en gran parte, a través de instrumentos en el mercado de capitales, rescatando lo que se logró en la administración pasada”, explicó.

Deuda bajo la Administración de Javier Milei

El economista puntualizó que la mayor parte de las obligaciones del gobierno se cubren con emisiones en moneda local. “Casi 100.000 millones de dólares han sido deudados en pesos en este contexto”, indicó Mattos.

Esta estrategia, según Mattos, se debe al elevado costo y al riesgo asociado con la búsqueda de financiamiento externo. “Aún no han salido a buscar recursos internacionales por lo riesgoso que puede resultar”, añadió con énfasis.

Dificultades para Atraer Inversores

Mattos subrayó que el acceso al crédito internacional se mantiene restringido. “En este momento, sería difícil colocar deuda, ya que hay escaso interés en invertir en títulos argentinos en dólares”, afirmó.

Como consecuencia, la política financiera del gobierno se orienta mayormente hacia el mercado interno. “Por ahora, Argentina continúa financiándose en pesos, alineándose con la estrategia actual”, sostuvo.

En cuanto a la situación económica externa, el país enfrenta una creciente demanda de dólares que dificulta el equilibrio de la balanza de pagos. A pesar de una ligera mejora reciente, persisten tensiones estructurales. “Ha habido un pequeño avance en el superávit en este primer trimestre”, concluyó.