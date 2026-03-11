Falta de dinero: 6 de cada 10 empleados se saltan comidas en la oficina

Un reciente estudio revela que más del 80% de los asalariados en Argentina enfrenta dificultades alimentarias en el trabajo, reflejando una preocupante realidad económica.

Un Estudio Revelador

El informe, titulado “La alimentación y comensalidad en población asalariada de la Argentina”, fue elaborado por el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Pontificia Universidad Católica Argentina, en colaboración con Edenred. La investigación se basa en una encuesta realizada a 1.171 trabajadores formales, excluyendo el servicio doméstico, y busca entender cómo y en qué condiciones se alimentan durante sus jornadas laborales.

Una Realidad Preocupante

Los datos son alarmantes: solo el 16,5% de los trabajadores se encuentra libre de privaciones alimentarias, lo que indica que más de 80% convive con dificultades para alimentarse de manera adecuada. Asombrosamente, el 22,6% de los asalariados opta por no comer durante su jornada laboral.

Privaciones Alimentarias entre los Asalariados

La investigadora Ianina Tuñón señala que el 61,1% de los trabajadores se saltea comidas. Este fenómeno es más pronunciado entre los jóvenes de 18 a 29 años, alcanzando el 70,7%. Además, el 78,5% se ve obligado a elegir alimentos de menor calidad por restricciones financieras, cifra que aumenta al 86,7% entre quienes ganan menos de 800.000 pesos al mes.

Diferencias Significativas

Las desigualdades están presentes: el 56,2% de los trabajadores enfrenta una doble privación respecto a su alimentación. Esto afecta más a los jóvenes (66,8%), las mujeres (60%) y los trabajadores no calificados (71,1%).

El Sector Público Vs. Privado

En términos sectoriales, un 70% de los trabajadores del sector público presenta dificultades, en comparación con el 50,3% del privado. Las diferencias regionales también son notorias, especialmente en el NEA y NOA, donde la cifra alcanza el 62,3% y 65%, respectivamente.

Condiciones de Alimentación en la Oficina

A pesar de contar con comedor, muchos eligen comer en su escritorio; 41,5% de los trabajadores lo hace así, mientras que solo el 38,9% utiliza el comedor. Cuando no hay un espacio adecuado, el 53,1% come frente a la computadora.

Comer en Soledad

El aislamiento durante las comidas también es preocupante; el 32,3% de los trabajadores come solo, principalmente mujeres y quienes trabajan en empresas pequeñas.

El Papel de los Empleadores

En cuanto al apoyo de los empleadores, solo el 44,4% de los trabajadores recibe asistencia para cubrir gastos de comida, evidenciando la falta de compromiso por parte de muchas empresas.

Costos de Alimentación Diaria

El gasto diario en alimentación durante la jornada laboral es variado; 36,1% destina menos de 5.000 pesos, con un 43,9% que gasta entre 5.000 y 10.000 pesos. La mayoría opta por llevar comida preparada de casa.

Un Llamado a la Acción

Este informe invita a reflexionar sobre la importancia de garantizar una alimentación adecuada en el trabajo, no como un beneficio opcional, sino como una inversión vital en salud y productividad en el ámbito laboral argentino.