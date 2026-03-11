Incendio en autobús suizo que dejó seis muertos fue provocado por un hombre en estado de alteración, afirma el fiscal

Un devastador incendio en un autobús en Suiza ha dejado un saldo trágico de seis muertes, supuestamente causado por un pasajero que se prendió fuego en un acto desesperado.

Un Incendio Desgarrador en Kerzers

El siniestro ocurrió el martes por la noche en Kerzers, un pequeño pueblo suizo a solo 20 km de Berna. El autobús, que transportaba pasajeros y correo, fue consumido rápidamente por las llamas, convirtiendo una rutina en una tragedia.

La Investigación Avanza

El fiscal público de Friburgo, Raphael Bourquin, informó que un testigo confirmó que un hombre suizo abordó el autobús con bolsas y, en un momento de crisis, se roció con un líquido inflamable y se prendió fuego. Este individuo, que había sido reportado como desaparecido por su familia, era descrito como «marginado y perturbado».

Desmentido de Terrorismo

Bourquin aseguró que no hay evidencia que sugiera que se trate de un acto terrorista, y se cree que el presunto autor también es una de las víctimas.

Heridos y Víctimas

Además de los seis fallecidos, el incendio dejó cinco heridos, dos de ellos en estado grave. Las autoridades aún no han confirmado el número total de pasajeros a bordo en el momento del incidente.

Reacciones del Gobierno

El presidente suizo, Guy Parmelin, expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y lamentó la pérdida de vidas en un incidente tan devastador. Este trágico evento recuerda otro incendio en Crans-Montana que dejó 41 muertos en Año Nuevo.

Impacto Local y Testimonios

Imágenes de la escena mostraron llamas imponentes y una nube de humo negro elevándose al cielo. Testigos describieron el caos: «Todo sucedió tan rápido, y en un abrir y cerrar de ojos todo estaba en llamas», relató uno de ellos. Algunos también intentaron romper las ventanas para rescatar a los pasajeros atrapados.

Detalles del Autobús y la Comunidad

El autobús involucrado, un servicio de PostBus, es fundamental para la conexión de áreas rurales en Suiza, transportando a medio millón de pasajeros diariamente. El CEO de PostBus, Stefan Regli, calificó el evento como una «terrible tragedia».

Los residentes de la zona, conmocionados por el incidente, han comenzado a rendir homenaje a las víctimas, mostrando la solidaridad de la comunidad en tiempos difíciles.