Comedor universitario: Más de 300 inscriptos con platos a solo $250

El comedor de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco se ha transformado en un pilar fundamental para los estudiantes, ofreciendo menús nutritivos y accesibles en un contexto económico complicado.

La Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco ha llevado su compromiso con la comunidad estudiantil a un nuevo nivel. El comedor, más que solo un espacio de alimentación, se ha convertido en un lugar central para el apoyo y desarrollo de los estudiantes en esta nueva etapa académica.

Compromiso con el Bienestar Estudiantil

Para el ciclo lectivo 2026, el comedor refuerza su oferta, priorizando el bienestar integral de los alumnos. Aquí se integran accesibilidad económica y un plan nutricional cuidadosamente elaborado para ayudar a los estudiantes a mantenerse enfocados en sus estudios.

Federico Leguizamón, encargado del servicio, detalla la importancia del comedor: “Es un espacio clave para fortalecer nuestra comunidad.” Este esfuerzo es posible gracias a la colaboración entre el personal de cocina, los centros de estudiantes, la Federación Universitaria y la Secretaría de Bienestar.

Menús Accesibles y Nutrientes

Una de las características más destacadas del comedor es el costo del menú, que actualmente se ofrece a un precio de $250. Este valor busca asegurar que la situación financiera de los estudiantes no sea un impedimento para una buena alimentación durante su jornada académica.

“El precio accesible no compromete la calidad,” aclara Leguizamón. Se implementa una dieta equilibrada, con comidas variadas y un plato de sopa para enriquecer la ingesta de vitaminas y minerales. La idea es evitar la monotonía y satisfacer las exigencias que implica la vida universitaria.

Aumento en la Demanda Estudiantil

El comienzo del ciclo lectivo ha mostrado un notable aumento en la participación en el comedor, con más de 300 estudiantes ya inscritos, lo que significa 100 más que en el mismo período del año pasado. Esta cifra indica la creciente necesidad de espacios de apoyo para la comunidad estudiantil.

Los alumnos regulares pueden gestionar su credencial para acceder al servicio. Con inscripciones aún abiertas, se anticipa un incremento en el número de usuarios, reforzando la importancia del comedor como un punto de encuentro y un reflejo de la dinámica actual de los estudiantes.