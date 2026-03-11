El fundador de Binance supera a Bill Gates en riqueza

El fundador de Binance, Changpeng Zhao, llega a una asombrosa valoración de 110 mil millones de dólares, superando por primera vez a Bill Gates y reafirmando su posición en el universo criptográfico.

Un crecimiento sin precedentes

Según el más reciente informe de Forbes, el patrimonio neto de Zhao ha alcanzado los 110 mil millones de dólares, colocándolo en el puesto 17 entre las personas más ricas del mundo. Este notable incremento resalta no solo su éxito personal, sino también el auge indiscutible de la industria de criptomonedas en la economía global.

La riqueza de Bill Gates, cofundador de Microsoft, es ahora de aproximadamente 108 mil millones, lo que lo sitúa un par de lugares detrás de Zhao.

El ascenso meteórico de CZ

La fortuna de Changpeng Zhao ha crecido de manera meteórica. En el último año, su patrimonio aumentó cerca de 47 mil millones de dólares, permitiéndole unirse al exclusivo “club de los centibillonarios”, conformado por personas con fortunas superiores a los 100 mil millones.

Binance: la clave de su éxito

Gran parte de la impresionante riqueza de Zhao proviene de su participación en Binance, el Exchange de criptomonedas más grande del mundo. Se estima que posee aproximadamente el 90% de la compañía, cuyo valor estimado es de 100 mil millones.

Binance realiza un volumen de operaciones superior a 30 billones de dólares anualmente y controla alrededor del 38% del mercado global de exchanges de criptomonedas, generando ingresos cercanos a 16-17 mil millones en los últimos años.

El camino hacia la cima

A pesar de haber atravesado desafíos legales en Estados Unidos y cumplir un período de prisión en 2024, el resurgimiento del mercado cripto y la sólida recuperación del valor de Binance han catapultado nuevamente a Zhao a niveles históricos en su fortuna.