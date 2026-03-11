Traslado de Cristina Kirchner: De arresto domiciliario a Comodoro Py para declarar

Cristina Kirchner a un paso del juicio: comienza la hora de las indagatorias

La expresidenta Cristina Kirchner, acusada en el caso de los Cuadernos de las Coimas, se enfrentará a su indagatoria el próximo 17 de octubre a las 9 de la mañana, en la Sala AMIA de Comodoro Py. La expectativa en torno a este evento es enorme, y se plantean interrogantes sobre el traslado de la exmandataria desde su arresto domiciliario.

El Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) inicia la próxima semana las indagaciones de los 86 imputados en el polémico caso de los Cuadernos de las Coimas. En este contexto, Cristina Kirchner será la primera en declarar, despertando un gran interés tanto en el ámbito político como judicial.

Detalles de la indagatoria

La cita con la justicia se produce en un marco de serias acusaciones contra la exmandataria, quien enfrenta cargos por liderar una asociación ilícita y participar en 204 casos de cohecho pasivo. Se presentará ante los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, quienes serán los encargados de evaluar su testimonio.

Posibilidad de declarar desde su domicilio

El abogado de Kirchner, Carlos Beraldi, tiene la opción de solicitar que la indagatoria se realice desde su residencia en San José 1111. Sin embargo, fuentes judiciales indican que no hay muchos precedentes de este tipo y que la decisión dependerá del tribunal.

Aspectos logísticos del traslado

De concretarse el traslado al tribunal, el TOF 2, encargado de supervisar su arresto domiciliario, deberá notificar a las autoridades correspondientes, ya que esa movilidad excedería el perímetro permitido por la tobillera electrónica que debe llevar puesta. La exmandataria se trasladrá por sus propios medios, como es habitual en tales circunstancias.

Un juicio crucial

Esta indagatoria será la segunda ocasión en que Cristina Kirchner comparezca ante un tribunal. En su primera declaración, en el caso Vialidad, optó por no responder preguntas, llevando a cabo una extensa exposición de carácter político. En este nuevo juicio, enfrenta un ambiente judicial que resultará distinto, ya que se han presentado numerosos planteos de nulidad que fueron desestimados.

Una metodología híbrida

A partir del próximo martes, las indagatorias adoptarán un formato híbrido. Los imputados deberán estar presentes en la Sala AMIA, mientras que el resto de las partes podrá seguir la audiencia de forma virtual. Esta modernización en el procedimiento busca facilitar el acceso a la justicia en un contexto tecnológico y social cambiante.

Quienes estarán en la primera jornada

Además de Cristina Kirchner, en la primera jornada de indagatorias también comparecerán figuras como Julio De Vido y Roberto Baratta, entre otros. Se anticipa una semana cargada de tensión en los tribunales, donde todas las miradas estarán puestas en los testimonios de los implicados.