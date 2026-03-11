Nissan Argentina en Venta: Grupo Tagle Interesado en la Adquisición

La icónica automotriz japonesa está a punto de transformar radicalmente su presencia en Argentina. Después de cerrar su producción local, Nissan contempla un nuevo esquema en el país, centrado en la importación y el comercio, liderado por el Grupo Simpa en asociación con el Grupo Tagle.

La noticia surge tras la decisión de Nissan de cesar la fabricación de la pick-up Frontier en Argentina, un modelo que se ensamblaba en la planta de Renault en Córdoba. Desde su lanzamiento en 2018, la producción local buscaba satisfacer tanto el mercado argentino como las exportaciones a América Latina, pero los elevados costos y la compleja carga impositiva han llevado a la firma a replantear su estrategia.

Fin de la producción nacional

Ante los retos económicos, Nissan optó por sustituir su oferta nacional por vehículos importados desde México. Aunque inicialmente buscó mantener su filial activa en el país, las últimas informaciones sugieren que la compañía podría desentenderse completamente y adoptar una estructura de representación comercial similar a la que ya opera en países como Chile o Perú.

Grupo Simpa y Grupo Tagle: un nuevo par interdisciplinario

El Grupo Simpa, conocido por su sólida trayectoria en el mundo de las motocicletas y su representación de diversas marcas internacionales, se perfila como el principal candidato para liderar esta nueva fase. Se unirá al Grupo Tagle, que aportará su vasta experiencia en la industria automotriz, siendo clave en la gestión de redes comerciales y posventa.

Se estima que el acuerdo entre ambas partes está muy avanzado y la transición podría realizarse entre julio y septiembre. Se espera que Simpa controle el 90% de la nueva estructura, mientras que Tagle retendría el 10%, brindando su experticia en el sector.

Impacto en el empleo y el futuro de Nissan en Argentina

Con estos cambios, Nissan continúa ajustando su plantilla en el país. La compañía ha empezado un proceso de retiros voluntarios a raíz de la finalización de la producción local, mientras evalúa la futura configuración de su operación en Argentina.

Aunque Nissan no ha confirmado oficialmente este giro en su modelo de negocio, estos movimientos son coherentes con su estrategia global, que prioriza mercados con una mayor capacidad productiva.