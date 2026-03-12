Maslatón a Adorni: «Elegí un bando: policía o ladrón»

El analista financiero Carlos Maslatón ha arremetido contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tras la controversia generada por la inclusión de Bettina Angeletti, esposa del funcionario, en un vuelo oficial hacia Nueva York.

La polémica surge en medio de la gira presidencial por Estados Unidos, donde la presencia de Angeletti ha despertado cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos.

Las denuncias de Maslatón

«El problema no radica en el viaje de Adorni, que es parte de sus funciones, ni en la acompañante, a menos que haya gastos adicionales para el Estado», expresó Maslatón en su cuenta de X. Sin embargo, el analista no escatimó en críticas hacia la conducta del jefe de Gabinete, señalando: «las alcahueteadas injustas de Adorni contra opositores y su constante difamación es preocupante para el clima político», añadió.

La doble moral en la política

Aprovechando un video de 2024 en el que Adorni sostenía que las aeronaves públicas no debían ser utilizadas para fines personales, Maslatón subrayó: «No se puede ser policía y ladrón al mismo tiempo. Debes elegir un bando y no cambiar de lado según te convenga», en clara referencia a la contradicción en las políticas del funcionario.

Adorni había afirmado previamente que los aviones públicos no podían ser utilizados para transporte de familiares o actividades personales, lo que contradice ahora su situación.

El dardo directo

Maslatón no dudó en calificar a Adorni de «alcahuete y policía», sugiriendo que su conducta política le resta legitimidad. «Si no tuviera estas actitudes, ni siquiera criticaría su decisión de usar fondos públicos para un viaje», afirmó. En su estilo directo, concluyó: «Adorni, en lugar de disculparte por este pequeño gasto, lo que de verdad necesitas es reconocer tu conducta al denunciar injustamente a muchos solo porque eran peronistas.»

Defendiendo su postura

En una entrevista, Adorni justificó la situación con la frase: «Vengo una semana a deslomarme a Nueva York y quería que mi mujer me acompañe«, intentando minimizar la controversia. Sin embargo, la oposición ya ha adelantado pedidos de información para esclarecer la naturaleza del viaje de Angeletti y cualquier gasto público asociado.